Operação desarma quadrilha que assaltava vendedores de celular no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3/7), a operação Falso Comprador, contra um grupo suspeito de atrair vendedores de celulares de alto padrão para roubos marcados por meio de anúncios na internet. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Gama e Guará.

A investigação, conduzida pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) com apoio de outras unidades da PCDF e da Divisão de Operações Policiais (DOE), aponta que os crimes ocorreram entre o fim de dezembro de 2025 e o início de janeiro de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a polícia, os suspeitos criavam perfis falsos, com identidades masculinas e femininas, em plataformas de compra e venda e aplicativos de mensagens para negociar a aquisição de smartphones de alto valor. Após convencer as vítimas, marcavam encontros presenciais em locais públicos.

Leia também: Cobrança por droga apreendida motivou assassinato em Sobradinho

Nos encontros, o grupo anunciava o assalto ou pedia para examinar o aparelho e fugia com o celular. Quando a vítima ou familiares tentavam perseguir os autores, outros integrantes da associação apareciam armados com facas ou armas de fogo para assegurar a fuga.

Em um dos casos, de acordo com os investigadores, os suspeitos chegaram a exigir que a vítima pagasse um "resgate" para recuperar o próprio celular roubado.

A Polícia Civil afirma que identificou integrantes do grupo com antecedentes por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. As investigações também apontam que eles exibiam armas e entorpecentes em perfis de redes sociais.

Os investigados devem responder por associação criminosa e roubos qualificados pelo concurso de pessoas e pelo emprego de armas branca e de fogo.