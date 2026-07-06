Sonho do hexa acaba em frustração para torcedores em Brasília

A derrota por 2 a 1 para a Noruega, que eliminou o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, mudou completamente o clima em bares de Brasília que reuniram centenas de torcedores para acompanhar a partida na tarde de ontem. O que começou com previsões otimistas, apostas em goleada e confiança no talento de Vinicius Júnior terminou em tristeza, lamentações e a certeza de que o sonho do hexacampeonato ficará para 2030. Em questão de minutos, a euforia deu lugar à frustração entre os brasilienses que acreditavam em mais um passo da Seleção rumo ao título.
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Desde antes das 17h, os bares da Asa Norte já registravam grande movimentação. Camisas amarelas, bandeiras do Brasil, rostos pintados e mesas disputadas davam o tom de uma tarde que prometia ser de celebração. Em estabelecimentos como o Deboche Bar e o Bar Por do Sol, praticamente não havia lugares vagos. A expectativa era deque a Seleção mantivesse a boa campanha apresentada até então e confirmasse a vaga nas quartas de final.
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A confiança tinha motivo. O Brasil chegava ao confronto embalado por quatro vitórias consecutivas na competição. Depois de liderar o grupo com triunfos sobre Marrocos, Haiti e Escócia, a equipe havia superado o Japão por 2 a 1 nas oitavas de final e mantinha 100% de aproveitamento no Mundial. Diante da Noruega, os torcedores esperavam mais uma atuação segura para seguir alimentando o sonho do hexa.
No Deboche Bar, na Asa Norte, o estudante José Miguel, de 21 anos, era um dos mais otimistas. Antes da bola rolar, apostava em uma vitória brasileira por 3 a 1 e acreditava que Vinicius Júnior comandaria a classificação. "O Haaland deve fazer um gol, mas o Vini vai tomaras rédeas e, junto com os outros jogadores, vai entregar uma vitória ao Brasil", disse ao Correio.
A estudante de Agronomia Larissa França também demonstrava confiança, embora previsse um placar mais apertado. "Aposto em 2 a 1 para o Brasil", afirmou.
Quando a partida começou, a animação tomou conta dos bares. Cada investida brasileira era acompanhada por gritos de incentivo, enquanto as jogadas da Noruega arrancavam expressões de preocupação. O primeiro tempo terminou empatado sem gols, resultado que aumentou a tensão, mas não abalou a confiança da torcida. A avaliação predominante era de que o Brasil havia controlado boa parte das ações e que o gol seria uma questão de tempo.
Na volta do intervalo, a esperança ganhou ainda mais força com as mudanças promovidas pela comissão técnica. As entradas de Neymar e Endrick fizeram o ambiente explodir em aplausos e cânticos. Os telões dos bares foram acompanhados por celulares erguidos para registrar o momento, enquanto muitos torcedores comemoravam as substituições como se fossem o prenúncio da classificação.
No Bar Por do Sol, a estudante Juliana Lima, de 21 anos, acreditava que Neymar poderia decidir a partida. "Ele pode garantir o gol do Brasil", afirmou à reportagem. Ao lado dela, uma amiga já refez as contas para o placar. "Estava apostando no 3 a 2. Agora, estou vislumbrando um 2 a 1 e, desses dois, um gol será do Endrick",projetou.
Mas o roteiro imaginado pelos torcedores começou a desmoronar. A Noruega mostrou eficiência para aproveitar as oportunidades criadas e passou a ditar o ritmo da partida. A cada ataque dos europeus, o clima nos bares mudava. As conversas diminuíram, os olhares se voltaram exclusivamente para as telas e a ansiedade tomou conta de quem, até poucos minutos antes, cantava e celebrava antecipadamente uma classificação que parecia ao alcance.
Mesmo após o Brasil diminuir a desvantagem, a esperança resistiu até os instantes finais. Cada bola levantada na área, cada finalização e cada acréscimo dado pela arbitragem eram recebidos como a última chance de manter vivo o sonho do hexacampeonato. O apito final, no entanto, encerrou qualquer possibilidade de reação e transformou a festa em frustração.
Ao Correio, o estudante de Medicina Veterinária Pedro Rocha, de 21anos, lamentou o desfecho da campanha. "Infelizmente, o sonho ficará para 2030", resumiu. Na avaliação do universitário, a Seleção teve volume de jogo suficiente para conseguir a classificação. "Tivemos boas chances de gol, bastante posse de bola, mas vacilamos nas investidas e acabou que esse foi o resultado", completou.
A estudante de Biotecnologia Brenda Martins também deixou o bar decepcionada, mas preferiu olhar para frente. "Não foi dessa vez. Até tentamos. Mas, em 2030 será sem falta", disse.
Em poucas horas, a torcida brasiliense experimentou todos os sentimentos que tornam uma Copa do Mundo tão marcante. A confiança construída antes da partida, reforçada pela campanha invicta da Seleção e renovada durante o empate sem gols da primeira etapa, desapareceu coma eficiência da Noruega. O que era expectativa de festa terminou em abraços de consolo, mesas silenciosas e torcedores deixando os bares aos poucos, ainda tentando assimilar uma eliminação que interrompeu, mais uma vez, o sonho do hexacampeonato brasileiro.
Ceilândia
Há 26 anos, o bar Arena Adega dos Amigos, na EQNN 2/4 de Ceilândia, transmite o jogo em um telão instalado na área externa, para receber torcedores da região e de outras cidades do Distrito Federal. Na expectativa de ver um Brasil vitorioso, centenas de pessoas marcaram presença no local. No início do jogo, assim que a seleção entrou em campo, a empolgação tomou conta do Arena com a torcida com moradores de Samambaia, Sobradinho, Taguatinga, Recanto das Emas, Santa Maria e de outros estados, como o Maranhão.
Mikaely Karol de Jesus Santos, 23 anos, moradora de Santa Maria, acompanhou o jogo entre Brasil e Noruega na Arena. Empolgada no início do jogo e acreditando numa vitória de 3x1, já mostrava insegurança ao final do primeiro sem nenhum gol do Brasil durante a partida. A incerteza e o desânimo tomaram o lugar da alegria de antes.
"Eu ainda acredito na virada, mas esse momento é desesperador, estou com medo de não vencermos. É muita torcida, muita garra, muita energia pela nossa seleção, eu quero um resultado diferente, apesar do placar neste momento".
Ao final do jogo, com placar encerrado em 2x1 para a Noruega e o Brasil fora da Copa, Anderson Oliveira dos Santos, 28 anos, que acompanhava o jogo na Arena em Ceilândia pela terceira vez, lamentou a derrota.
É uma decepção muito grande, a gente espera quatro anos para ver o Brasil na Copa, faz festa, reúne amigos, faz uma torcida imensa e termina com esse sentimento ruim, com o gosto da derrota, isso é muito frustrante. Agora vou torcer para Portugal e esperar mais quatro anos para ver o Brasil jogar numa Copa de novo".
Saiba Mais
Armando Holanda
Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d