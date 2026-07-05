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Copa do mundo

Noruegueses dizem que vitória superou as expectativas

Integrantes da comunidade norueguesa celebram vitória sobre o Brasil por 2 a 1, que mantém tabu histórico diante da Seleção Brasileira

Noruegueses comemoram vitória no Bosque Park - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A Press)
Noruegueses comemoram vitória no Bosque Park - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A Press)

A vitória da Noruega por 2 a 1 sobre o Brasil foi comemorada em clima de festa no Bosque Park, na Asa Norte. Integrantes da comunidade norueguesa, representantes da Embaixada da Noruega e torcedores acompanharam a partida e celebraram a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.

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Entre os que festejaram o resultado estava Christian Bengtson, oficial de Programas para Povos Indígenas da Embaixada da Noruega. Segundo ele, apesar da confiança em um bom desempenho da equipe, a vitória superou as expectativas.

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"Foi impressionante. A gente achava que a Noruega tinha uma chance de segurar o resultado, mas ganhar por 2 a 1 acho que não estava nem nos sonhos. Foi um segundo tempo fantástico", afirmou.

Christian também destacou o retrospecto positivo da seleção norueguesa diante do Brasil. "Depois de 28 anos, a Noruega ganhou novamente do Brasil. A Noruega continua sendo o único país que o Brasil ainda não conseguiu vencer, e o tabu continua", ressaltou.

Com a classificação garantida, o representante da embaixada acredita que a Noruega pode seguir fazendo história na competição. "Não tem como não ser otimista. Bater no Brasil não é para qualquer um. Acho que o México deve ser o próximo adversário e será um jogo duro, mas essa equipe mostrou que pode ir longe", concluiu.

A ministra conselheira da Noruega, Annette Bull, celebrou a vitória. “Sabia que eles não defenderiam o Halland. Que dia marcante. Vamos seguir torcendo para nossos remadores”, afirmou.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 05/07/2026 20:01 / atualizado em 05/07/2026 20:03
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