Noruegueses dizem que vitória superou as expectativas

A vitória da Noruega por 2 a 1 sobre o Brasil foi comemorada em clima de festa no Bosque Park, na Asa Norte. Integrantes da comunidade norueguesa, representantes da Embaixada da Noruega e torcedores acompanharam a partida e celebraram a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Entre os que festejaram o resultado estava Christian Bengtson, oficial de Programas para Povos Indígenas da Embaixada da Noruega. Segundo ele, apesar da confiança em um bom desempenho da equipe, a vitória superou as expectativas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Foi impressionante. A gente achava que a Noruega tinha uma chance de segurar o resultado, mas ganhar por 2 a 1 acho que não estava nem nos sonhos. Foi um segundo tempo fantástico", afirmou.
Christian também destacou o retrospecto positivo da seleção norueguesa diante do Brasil. "Depois de 28 anos, a Noruega ganhou novamente do Brasil. A Noruega continua sendo o único país que o Brasil ainda não conseguiu vencer, e o tabu continua", ressaltou.
Com a classificação garantida, o representante da embaixada acredita que a Noruega pode seguir fazendo história na competição. "Não tem como não ser otimista. Bater no Brasil não é para qualquer um. Acho que o México deve ser o próximo adversário e será um jogo duro, mas essa equipe mostrou que pode ir longe", concluiu.
A ministra conselheira da Noruega, Annette Bull, celebrou a vitória. “Sabia que eles não defenderiam o Halland. Que dia marcante. Vamos seguir torcendo para nossos remadores”, afirmou.