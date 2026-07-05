"Quem não faz leva": torcedores comentam derrota do Brasil

Após uma derrota histórica da Seleção Brasileira para a Noruega por 2 a 1, o clima foi de tristeza no arraiá da paróquia São Sebastião.
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O padre Rafael Silva definiu a derrota como "quem não faz leva". "Tivemos a chance de fazer o gol com o Endrick e com o Bruno Guimarães no pênalti. Infelizmente, não foi dessa vez", afirmou.
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Apesar de demonstrar tristeza, ele não deixa a esperança de lado. "Tivemos aquele gostinho de que poderíamos fazer mais e ter ganho a Copa. Para nós, o sonho acabou, mas vamos para frente pra conseguir o Hexa", desabafou.
Para o comerciante Regis Bispo de Amorim, 37 anos, a parte mais triste foi ver seu filho Luiz Miguel chorando. "O coração fica apertado. Para ele, foi muito sofrido ver o Brasil sendo eliminado, principalmente porque ele acompanha e sonha em ser jogador", afirmou.