Morre nesta terça-feira (7/7) o empresário brasiliense Fábio de Carvalho

Faleceu, nesta terça-feira (7/7), aos 79 anos, o empresário brasiliense Fábio de Carvalho, deixando uma trajetória marcada pela atuação no setor empresarial e nas relações institucionais do Distrito Federal. CEO da Conex Negócios, integrante do Conselho Superior da Fecomércio-DF, conselheiro do Conselho de Transparência e Controle Social (CTCS-DF), diretor do Instituto Donner & Prosper e ex-presidente do Sindiatacadista-DF, ele era reconhecido por sua participação em entidades representativas do comércio e por sua articulação junto ao setor produtivo da capital.

A notícia foi confirmada por familiares e repercutiu entre lideranças empresariais, políticas e amigos. Em uma homenagem publicada nas redes sociais, a esposa, Ana Luiza de Carvalho, relembrou a trajetória do marido. "Quando a doença chegou, nós não aceitamos que ela fosse maior do que a vida que ainda existia entre nós. Nós lutamos juntos", escreveu.

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Ela também ressaltou a postura de Fábio durante o tratamento: "Mesmo diante da dor, do medo e das incertezas, ele escolhia a esperança. Mesmo diante do câncer, ele continuava pensando nos outros, cuidando de quem amava, fazendo planos, sorrindo e espalhando a alegria que sempre foi sua marca."

Na despedida, Ana Luiza afirmou que Brasília perde uma de suas principais referências no relacionamento entre o setor público e privado. "Brasília perde um dos seus maiores construtores de relacionamentos. Os amigos perdem um amigo leal. O comércio perde uma referência. E eu perco o homem que trouxe vida para a minha vida", declarou.

O Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista-DF) lamentou a morte do empresário, destacando a importância dele para a história da entidade e para o desenvolvimento do setor atacadista na capital. Em nota, o sindicato lembrou que o empresário foi o primeiro presidente da instituição e o classificou como "uma figura muito importante no setor atacadista no Distrito Federal".

A entidade também ressaltou a trajetória empresarial de Fábio Carvalho, proprietário do Café Arábia e da Magrella, e afirmou que ele teve "papel decisivo no fortalecimento do comércio atacadista brasiliense e na consolidação de um setor fundamental para a economia local". Segundo o Sindiatacadista-DF, sua história foi marcada pelo empreendedorismo e pela dedicação ao setor produtivo, deixando "um legado de dedicação, pioneirismo e compromisso com o setor produtivo".



A Associação Brasiliense de Construtores (Abrasco) também lamentou a morte do empresário e destacou o legado deixado por ele. "Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que seu legado, sua trajetória e suas contribuições permaneçam como exemplo e inspiração", afirmou a entidade.

A morte de Fábio de Carvalho também gerou manifestações de autoridades e representantes da sociedade civil. O ex-vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto, publicou uma mensagem de solidariedade aos familiares: "Nossos sentimentos e que Deus conforte os familiares."

A Fecomércio emitiu uma nota de pesar em nome do presidente do Sistema Fecomércio-DF, Sesc-DF, Senac-DF e Instituto Fecomércio-DF, o presidente José Aparecido Freire e toda a diretoria pelo falecimento do empresário Fábio de Carvalho: “Ao longo de sua trajetória, Fábio dedicou-se ao desenvolvimento do comércio da capital, atuando em empresas e contribuindo de forma decisiva para fortalecimento da representação empresarial no Distrito Federal”.

Além de diretor da Federação, Fábio de Carvalho foi segundo vice-presidente da Fecomércio-DF, fundador e presidente do Sindatacadista-DF. Também foi conselheiro do Sesc e do Senac - Regionais e DN.

As informações sobre o velório e o sepultamento deverão ser divulgadas pela família posteriormente.