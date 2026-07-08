Inscrições para o programa Parque Educador abrem nesta quarta (8/7)

Estão abertas as inscrições do segundo semestre de 2026 do programa Parque Educador. Serão oferecidas 72 vagas para instituições de ensino da rede pública do DF. O projeto tem como foco receber os estudantes para realizar atividades de educação integral, ambiental e patrimonial em unidades de conservação. As escolas podem fazer o cadastro no site do Brasília Ambiental.

Cada escola poderá inscrever até duas turmas de até 40 alunos. Os selecionados participarão das atividades de agosto a novembro.

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As atividades serão realizadas nos parques ecológicos de Águas Claras, Riacho Fundo, Três Meninas (Samambaia), Saburo Onoyama (Taguatinga), Sucupira (Planaltina)/Estação Ecológica de Águas Emendadas (Esecae) e Monumento Natural Dom Bosco (Lago Sul).

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Cada uma das seis unidades atenderá a seis turmas de dez encontros e seis turmas de quatro encontros, somando 12 turmas por unidade de conservação.