InícioCidades DF
Educação

Inscrições para o programa Parque Educador abrem nesta quarta (8/7)

Serão oferecidas 72 vagas para instituições de ensino da rede pública do Distrito Federal

O programa fortalece a educação integral e permite que os estudantes vivenciem temas como sustentabilidade, cidadania e preservação ambiental - (crédito: | Foto: Evelyn Galvão, SEEDF)
O programa fortalece a educação integral e permite que os estudantes vivenciem temas como sustentabilidade, cidadania e preservação ambiental - (crédito: | Foto: Evelyn Galvão, SEEDF)

Estão abertas as inscrições do segundo semestre de 2026 do programa Parque Educador. Serão oferecidas 72 vagas para instituições de ensino da rede pública do DF. O projeto tem como foco receber os estudantes para realizar atividades de educação integral, ambiental e patrimonial em unidades de conservação. As escolas podem fazer o cadastro no site do Brasília Ambiental.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Cada escola poderá inscrever até duas turmas de até 40 alunos. Os selecionados participarão das atividades de agosto a novembro. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: Confira programação cultural gratuita nas férias escolares

As atividades serão realizadas nos parques ecológicos de Águas Claras, Riacho Fundo, Três Meninas (Samambaia), Saburo Onoyama (Taguatinga), Sucupira (Planaltina)/Estação Ecológica de Águas Emendadas (Esecae) e Monumento Natural Dom Bosco (Lago Sul).

Leia também: Brasil tem 64 milhões sem ensino básico completo, aponta estudo 

Cada uma das seis unidades atenderá a seis turmas de dez encontros e seis turmas de quatro encontros, somando 12 turmas por unidade de conservação. 

 

Saiba Mais

 

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/07/2026 11:07
SIGA
x