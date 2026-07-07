Confira programação cultural gratuita nas férias escolares

Para aqueles que procuram opções de lazer durante as férias escolares, há alternativas de exposições, oficinas, atividades e espetáculos gratuitos no Distrito Federal voltados para todas as idades. Confira a programação da capital.
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Nesta quarta-feira (8/7), às 19h30, no Estacionamento 12 do Parque da Cidade, ocorrerá a abertura do projeto Os Melhores do Mundo - Circuito 30 Anos - Especial Brasília. O grupo teatral de comédia Os Melhores do Mundo fará apresentações em 10 regiões administrativas do Distrito Federal até o dia 19 de julho. O grupo passará por Sobradinho, Brazlândia, Planaltina, São Sebastião, Sol Nascente, Santa Maria, Recanto das Emas, Taguatinga, Ceilândia e Plano Piloto.
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A exposição Niemeyer por Niemeyer — O olhar de Kadu Niemeyer segue em cartaz até 2 de setembro no Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes. Com curadoria de Kadu Niemeyer, fotógrafo e neto do arquiteto, a mostra traça um percurso da história da criatividade e visão de Niemeyer. No Centro Cultural Três Poderes, é possível visitar a exposição de longa duração sobre Tancredo Neves, no Panteão da Pátria, além da mostra permanente do Espaço Lúcio Costa, com a maquete do Plano Piloto, maquete tátil e croquis do urbanista.
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O Museu de Arte de Brasília (MAB) também sedia diferentes exposições. Há a mostra Marés e Respiro, de Ingrid Haubrich; Rejuntes Afetivos, de Isabel Becker; e Demãos Bordadas, da GPS Foundation. Já o Espaço Cultural Renato Russo, na Asa Sul, oferece hoje e amanhã (8/7) oficinas de cenografia e atividades como aulas de dança, teatro para pessoas com mais de 60 anos, percussão e canto coral.
Fora do Plano Piloto, haverá atividades no complexo cultural de Planaltina. A agenda inclui aulas de balé, oficina de dança, ensaios artísticos e curso de teatro. A programação completa pode ser conferida no Instagram @ccplantina.
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