Contas erradas e demora: Celina Leão cobra solução após mudança na Neoenergia

Com a troca do comando da Neoenergia, anunciada nesta quarta-feira (8/7), pela concessionária, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), espera ver resolvidas o que ela classificou como falhas graves na prestação de serviços à comunidade. "As principais falhas que a gente tem acompanhado são erros de conta, de medição de conta. Nós temos também muita demora na instalação de novos pontos de concessão de energia, dificuldade do restabelecimento e em quedas também de energia. Então, acho que isso tomou uma proporção grande."

Além disso, a governadora mencionou um projeto de lei enviado pelo Executivo e aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), que obriga concessionárias de serviços públicos essenciais como a Caesb e Neoenergia, a notificarem o consumidor com pelo menos 30 dias de antecedência antes de protestar a dívida em cartório. "Nós temos fiscalizado, mandei inclusive um projeto de lei para a Câmara para regulamentar sobre essas contas, né, que estavam vindo erradas. Então, acho que isso tudo culminou aí na troca da equipe", declarou.

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Celina ressaltou que o GDF tem intensificado a fiscalização sobre a concessionária, inclusive por meio da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), e afirmou que a administração local continuará cobrando respostas da empresa sempre que identificar falhas na prestação do serviço.

"Por parte do governo do Distrito Federal, a gente sempre vai fazer a cobrança. A concessão foi feita há alguns anos, mas a prestação de serviço tem que estar adequada à perspectiva da população. Nós conseguimos que a ANEEL fizesse alguns investimentos, que a Neoenergia fizesse alguns investimentos, como no (Assentamento) 26 de Setembro. Elas nos apresentaram também um cronograma de investimentos, mas eu acho acho que precisa de investir, ampliar na contratação de mão de obra para ter uma resposta mais rápida ao cidadão", afirmou.

Protestos

Na avaliação da governadora, outro ponto que exige atenção são os erros nas faturas de energia registrados durante a migração dos sistemas da distribuidora. Segundo ela, a empresa não deveria encaminhar consumidores para protesto enquanto as inconsistências não forem solucionadas.

"Ter um zelo também. Eles falam que estão migrando o sistema e por isso está dando esses erros nas contas, mas não podem protestar até que esse sistema seja regularizado também, porque a população tem contas que o valor do protesto é maior do que o valor da conta. Então a gente não pode deixar a população que é a mais indefesa, mais carente, vulnerável. Então, o GDF vai fiscalizar e vai cobrar todas as vezes que vir situações como essas", acrescentou.

Entenda melhor

A manifestação ocorreu após a Neoenergia Brasília anunciar uma mudança no comando da distribuidora. A empresa informou que André Santos assumirá a presidência da concessionária em substituição à gestão anterior, classificando a alteração como o encerramento de um ciclo de transformação e o início de uma nova etapa voltada à ampliação da infraestrutura elétrica, à melhoria da qualidade dos serviços prestados e ao atendimento da demanda decorrente do crescimento do Distrito Federal.

De acordo com a companhia, o novo diretor-presidente acumula mais de duas décadas de atuação no setor elétrico e ocupava, até então, o cargo de superintendente técnico da Neoenergia Pernambuco. A empresa afirma que sua experiência está ligada à modernização de processos, ao aumento da eficiência operacional e ao aperfeiçoamento do atendimento aos consumidores.

A Neoenergia passou a operar a distribuição de energia elétrica no Distrito Federal em 2021, após adquirir a antiga CEB Distribuição em leilão realizado no fim de 2020. A concessão foi assumida depois da conclusão do processo de venda da companhia, formalizado durante o governo de Ibaneis Rocha (MDB).

espera ver resolvidas o que ela classificou como falhas graves na prestação de serviços à comunidade. "As principais falhas que a gente tem acompanhado são erros de conta, de medição de conta. Nós temos também muita demora na instalação de novos pontos de concessão de energia, dificuldade do restabelecimento e em quedas também de energia. Então, acho que isso tomou uma proporção grande."



