Presidente da Neoenergia Brasília deixa cargo; veja quem assume

André Santos assume a presidência da Neoenergia após mais de 25 anos de experiência no setor elétrico - (crédito: Divulgação/Neonergia)

O diretor-presidente da Neoenergia Brasília, Frederico Jacob Candian, deixou o comando da distribuidora de energia do Distrito Federal nesta quarta-feira (8/7). Ele ocupava o cargo desde março de 2021, período em que esteve à frente da concessionária após a privatização da Companhia Energética de Brasília (CEB).

A Neoenergia Brasília anunciou André Santos como novo diretor-presidente. "A mudança marca a conclusão de um ciclo de transformação da concessão e o início de uma nova etapa, focada na expansão da infraestrutura elétrica, na melhoria contínua da qualidade do serviço e no suporte ao crescimento do Distrito Federal", diz, em nota.

André Santos assume a presidência após mais de 25 anos de experiência no setor elétrico. Até então, ocupava o cargo de superintendente Técnico da Neoenergia Pernambuco. Segundo a Neoenergia, a trajetória de André está associada à modernização de processos, eficiência operacional e aprimoramento da experiência do cliente.

Histórico

A Neoenergia assumiu a distribuição de energia elétrica no Distrito Federal após a Bahia Geração de Energia, empresa do grupo, arrematar a CEB Distribuição em leilão realizado no fim de 2020, por R$ 2,51 bilhões. O contrato de venda foi assinado em março de 2021 pelo então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

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Veja a nota da Neonergia na íntegra:

Como parte de sua estratégia de evolução do negócio e fortalecimento da operação no Distrito Federal, a Neoenergia Brasília anuncia, nesta quarta-feira (8/7), André Santos como novo diretor-presidente da distribuidora.A mudança marca a conclusão de um ciclo de transformação da concessão e o início de uma nova etapa, focada na expansão da infraestrutura elétrica, na melhoria contínua da qualidade do serviço e no suporte ao crescimento do Distrito Federal.

A Neoenergia agradece a contribuição de Frederico Candian, que encerra sua trajetória no grupo, sendo os últimos cinco anos à frente da Neoenergia Brasília. Nesse período, a distribuidora investiu mais de R$ 1,4 bilhão na modernização e ampliação da rede elétrica, volume mais de quatro vezes superior ao do ciclo anterior, contribuindo para posicionar Brasília entre as capitais com os melhores indicadores de qualidade do fornecimento de energia do país.

Frederico ocupava o cargo desde março de 2021 (foto: Divulgação/Neoenergia)

A companhia prepara agora um novo ciclo de investimentos até 2030, que será anunciado em breve. O plano reforçará o papel da Neoenergia Brasília como parceira estratégica do desenvolvimento do Distrito Federal, ampliando a capacidade e a resiliência da rede para atender ao crescimento da demanda e aos desafios da transição energética.

André Santos assume a presidência após mais de 25 anos de experiência no setor elétrico. Até então, ocupava o cargo de superintendente Técnico da Neoenergia Pernambuco, com atuação em gestão de operações, manutenção, desempenho de ativos e melhoria de indicadores operacionais. É engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com especializações em Gestão da Manutenção, Tecnologia da Informação e Gestão Empresarial. Sua trajetória está associada à modernização de processos, eficiência operacional e aprimoramento da experiência do cliente.

Como parte de sua estratégia de evolução do negócio e fortalecimento da operação no Distrito Federal, a Neoenergia Brasília anuncia, nesta quarta-feira (8/7), André Santos como novo diretor-presidente da distribuidora.

A mudança marca a conclusão de um ciclo de transformação da concessão e o início de uma nova etapa, focada na expansão da infraestrutura elétrica, na melhoria contínua da qualidade do serviço e no suporte ao crescimento do Distrito Federal.

A Neoenergia agradece a contribuição de Frederico Candian, que encerra sua trajetória no grupo, sendo os últimos cinco anos à frente da Neoenergia Brasília. Nesse período, a distribuidora investiu mais de R$ 1,4 bilhão na modernização e ampliação da rede elétrica, volume mais de quatro vezes superior ao do ciclo anterior, contribuindo para posicionar Brasília entre as capitais com os melhores indicadores de qualidade do fornecimento de energia do país.

A companhia prepara agora um novo ciclo de investimentos até 2030, que será anunciado em breve. O plano reforçará o papel da Neoenergia Brasília como parceira estratégica do desenvolvimento do Distrito Federal, ampliando a capacidade e a resiliência da rede para atender ao crescimento da demanda e aos desafios da transição energética.

PerfilAndré Santos assume a presidência após mais de 25 anos de experiência no setor elétrico. Até então, ocupava o cargo de superintendente Técnico da Neoenergia Pernambuco, com atuação em gestão de operações, manutenção, desempenho de ativos e melhoria de indicadores operacionais. É engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com especializações em Gestão da Manutenção, Tecnologia da Informação e Gestão Empresarial, além de mestrado pela Cesar School. Sua trajetória está associada à modernização de processos, eficiência operacional e aprimoramento da experiência do cliente.