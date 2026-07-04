"Esforço que trará resultados", diz Celina sobre contratações na saúde

Governadora afirmou que o reforço no quadro de servidores terá impacto direto no funcionamento da rede pública. - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

A governadora Celina Leão (PP), comentou, ao Correio, neste sábado (4/7), sobre a contratação de mais de 700 profissionais para a rede pública de saúde. Segundo ela, a medida demonstra a prioridade da atual gestão em melhorar o atendimento à população. "É a comprovação da prioridade que damos para a melhoria do atendimento médico-hospitalar para a população. É um esforço sem precedentes, que trará resultados", afirmou.

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A chefe do Executivo local ainda afirmou que o reforço no quadro de servidores terá impacto direto no funcionamento da rede pública e destacou que a chegada dos novos profissionais ajudará a transformar o atendimento prestado à população. “Os mais de 500 médicos, juntos com enfermeiros, técnicos de enfermagem, e as equipes de atendimento, vão mudar o sistema público de Brasília. Não mediremos esforços para isso", acrescentou Celina.

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Autorização

O anúncio das contratações foi feito pela governadora em uma publicação na rede social X (antigo Twitter). Na mensagem, ela comunicou a autorização para a contratação de 709 profissionais de saúde destinados ao sistema público da capital. A medida foi oficializada por meio de uma edição extra do Diário Oficial (DODF).

Entre os profissionais anunciados estão 320 médicos contratados temporariamente, sendo 70 médicos de família e comunidade, 10 oncologistas, 40 ginecologistas e 200 médicos generalistas. Ao divulgar a medida, Celina Leão afirmou que a edição extraordinária do Diário Oficial traria “uma grande notícia para os brasilienses”.

Além das contratações temporárias, outros 191 médicos serão incorporados à rede pública por meio do Consórcio Brasil Central, associação formada pelo DF, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins para promover o desenvolvimento econômico e social da região. Desse total, 18 serão oncologistas e 173 ginecologistas.

A governadora também anunciou a convocação de novos servidores efetivos. Serão nomeados 140 técnicos em enfermagem, 15 Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAS), 18 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), cinco cirurgiões-dentistas e 20 enfermeiros.

Na semana passada, em entrevista ao Correio, Celina Leão reforçou que o GDF vai priorizar investimentos na saúde pública. Na ocasião, destacou a ampliação da estrutura hospitalar, a contratação de novos profissionais e relembrou a destinação de R$ 26 milhões para o setor no início da atual gestão.