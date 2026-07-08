Comoção marca velório de Valentina, que morreu após picada de escorpião

A irmã da menina, Maria Eduarda Nobre, definiu Valentina como uma criança "muito querida e amorosa". "Ela se preocupava muito com as outras pessoas, sobretudo com a nossa mãe", disse.

Professores e colegas da escola onde Valentina estudava, no Núcleo Bandeirante, também participaram da despedida.





Pedro Francisco era motorista do transporte escolar que Valentina pegava todo dia para ir à escola. Sobre a menina, ele disse: "Todo adjetivo de qualidade poderia ser usado para ela".



Segundo Francisco, Valentina era uma menina muito caridosa e amável. "Tinha vezes que uma supervisora tinha que ajudar a colocar a mochila na van. Valentina sempre carregava lanches para todo mundo da sala. Só isso mostra como ela era uma menina excepcional", relatou ele, emocionado.

A família voltou a falar em negligência médica no primeiro atendimento, no Hospital Regional do Guará. "O médico mandou tirar a minha irmã do leito porque tinha outra criança em estado grave", disse a irmã Maria Eduarda.