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DESPEDIDA

Comoção marca velório de Valentina, que morreu após picada de escorpião

Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens à vitima de 11 anos nesta quarta-feira (8/7), no cemitério de Taguatinga

Família e amigos no velório de Valentina nesta quarta-feira (8/7), no cemitério de Taguatinga - (crédito: Davi Pereira CB/DA Press)
Família e amigos no velório de Valentina nesta quarta-feira (8/7), no cemitério de Taguatinga - (crédito: Davi Pereira CB/DA Press)
Familiares e amigos se reuniram na tarde desta quarta-feira (8/7), no cemitério de Taguatinga, para se despedirem de Valentina Nobre, 11 anos, que morreu após complicações de picadas de escorpião. A menina ficou internada 23 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte.
A irmã da menina, Maria Eduarda Nobre, definiu Valentina como uma criança "muito querida e amorosa". "Ela se preocupava muito com as outras pessoas, sobretudo com a nossa mãe", disse.
 
Professores e colegas da escola onde Valentina estudava, no Núcleo Bandeirante, também participaram da despedida.
 

Pedro Francisco era motorista do transporte escolar que Valentina pegava todo dia para ir à escola. Sobre a menina, ele disse: "Todo adjetivo de qualidade poderia ser usado para ela".

Segundo Francisco, Valentina era uma menina muito caridosa e amável. "Tinha vezes que uma supervisora tinha que ajudar a colocar a mochila na van. Valentina sempre carregava lanches para todo mundo da sala. Só isso mostra como ela era uma menina excepcional", relatou ele, emocionado.
 
A família voltou a falar em negligência médica no primeiro atendimento, no Hospital Regional do Guará. "O médico mandou tirar a minha irmã do leito porque tinha outra criança em estado grave", disse a irmã Maria Eduarda.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que "a paciente recebeu atendimento imediato onde foram adotadas as medidas assistenciais indicadas para estabilização do quadro clínico. Durante todo o período em que permaneceu na unidade (enquanto aguardava a transferência), a paciente foi acompanhada continuamente pela equipe, conforme os protocolos assistenciais e de regulação vigentes", informou a pasta.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 08/07/2026 16:32
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