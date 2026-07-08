Comoção marca velório de Valentina, que morreu após picada de escorpião

Familiares e amigos se reuniram na tarde desta quarta-feira (8/7), no cemitério de Taguatinga, para se despedirem de Valentina Nobre, 11 anos, que morreu após complicações de picadas de escorpião. A menina ficou internada 23 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte.
A irmã da menina, Maria Eduarda Nobre, definiu Valentina como uma criança "muito querida e amorosa". "Ela se preocupava muito com as outras pessoas, sobretudo com a nossa mãe", disse.
Professores e colegas da escola onde Valentina estudava, no Núcleo Bandeirante, também participaram da despedida.
Pedro Francisco era motorista do transporte escolar que Valentina pegava todo dia para ir à escola. Sobre a menina, ele disse: "Todo adjetivo de qualidade poderia ser usado para ela".
Segundo Francisco, Valentina era uma menina muito caridosa e amável. "Tinha vezes que uma supervisora tinha que ajudar a colocar a mochila na van. Valentina sempre carregava lanches para todo mundo da sala. Só isso mostra como ela era uma menina excepcional", relatou ele, emocionado.
Segundo Francisco, Valentina era uma menina muito caridosa e amável. "Tinha vezes que uma supervisora tinha que ajudar a colocar a mochila na van. Valentina sempre carregava lanches para todo mundo da sala. Só isso mostra como ela era uma menina excepcional", relatou ele, emocionado.
A família voltou a falar em negligência médica no primeiro atendimento, no Hospital Regional do Guará. "O médico mandou tirar a minha irmã do leito porque tinha outra criança em estado grave", disse a irmã Maria Eduarda.
Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que "a paciente recebeu atendimento imediato onde foram adotadas as medidas assistenciais indicadas para estabilização do quadro clínico. Durante todo o período em que permaneceu na unidade (enquanto aguardava a transferência), a paciente foi acompanhada continuamente pela equipe, conforme os protocolos assistenciais e de regulação vigentes", informou a pasta.
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postado em 08/07/2026 16:32