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Morre menina de 11 anos picada por escorpião no Riacho Fundo

Valentina Nobre Lima sofreu paradas cardíacas e estava internada na UTI desde 12 de junho; morte foi confirmada pela tia da criança

Criança picada por escorpião estava internada desde 12 de junho - (crédito: Material cedido ao Correio)
Criança picada por escorpião estava internada desde 12 de junho - (crédito: Material cedido ao Correio)

A estudante Valentina Nobre Lima, de 11 anos, morreu na noite deste domingo (5/7) após passar mais de três semanas internada em estado grave após ser picada por escorpião. A informação foi confirmada ao Correio por Claudete Cirino, tia da menina. A criança estava sob cuidados intensivos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte, desde 12 de junho, quando o acidente ocorreu no Riacho Fundo I.

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Criança picada por escorpião estava internada desde 12 de junho
Criança picada por escorpião estava internada desde 12 de junho (foto: Material cedido ao Correio)

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A picada se deu no momento em que Valentina se preparava para ir à escola. Ao calçar o tênis, a menina foi surpreendida pelo escorpião, que estava escondido dentro do calçado. Em razão da intensidade da dor imediata, a estudante acabou demorando alguns segundos para conseguir remover o pé de dentro do sapato, o que fez com que ela fosse picada pelo menos três vezes antes de conseguir se livrar do animal.

Após o socorro inicial, o quadro de saúde de Valentina apresentou uma evolução rápida e severa. Durante a primeira madrugada de internação hospitalar, a criança sofreu três paradas cardíacas consecutivas. De acordo com os relatos da família na ocasião, a menina chegou a demonstrar estabilidade no leito horas antes, mas a primeira parada cardíaca durou cerca de 40 minutos, exigindo manobras médicas urgentes e a intubação imediata da paciente. Desde então, ela permanecia intubada e lutava contra as complicações do veneno, mas não resistiu.

Saiba Mais

  • Criança picada por escorpião estava internada desde 12 de junho
    Criança picada por escorpião estava internada desde 12 de junho Foto: Scorpiology/Reprodução
  • Criança picada por escorpião estava internada desde 12 de junho
    Criança picada por escorpião estava internada desde 12 de junho Foto: Material cedido ao Correio
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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 06/07/2026 07:48 / atualizado em 06/07/2026 08:08
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