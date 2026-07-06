Morre menina de 11 anos picada por escorpião no Riacho Fundo

Criança picada por escorpião estava internada desde 12 de junho - (crédito: Material cedido ao Correio)

A estudante Valentina Nobre Lima, de 11 anos, morreu na noite deste domingo (5/7) após passar mais de três semanas internada em estado grave após ser picada por escorpião. A informação foi confirmada ao Correio por Claudete Cirino, tia da menina. A criança estava sob cuidados intensivos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte, desde 12 de junho, quando o acidente ocorreu no Riacho Fundo I.

Criança picada por escorpião estava internada desde 12 de junho (foto: Material cedido ao Correio)

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A picada se deu no momento em que Valentina se preparava para ir à escola. Ao calçar o tênis, a menina foi surpreendida pelo escorpião, que estava escondido dentro do calçado. Em razão da intensidade da dor imediata, a estudante acabou demorando alguns segundos para conseguir remover o pé de dentro do sapato, o que fez com que ela fosse picada pelo menos três vezes antes de conseguir se livrar do animal.

Após o socorro inicial, o quadro de saúde de Valentina apresentou uma evolução rápida e severa. Durante a primeira madrugada de internação hospitalar, a criança sofreu três paradas cardíacas consecutivas. De acordo com os relatos da família na ocasião, a menina chegou a demonstrar estabilidade no leito horas antes, mas a primeira parada cardíaca durou cerca de 40 minutos, exigindo manobras médicas urgentes e a intubação imediata da paciente. Desde então, ela permanecia intubada e lutava contra as complicações do veneno, mas não resistiu.



