Escorpiões no DF: morte de criança acende alerta para acidentes

Sonhadora, criativa, amante de livros e de aventuras, e que espalhava sorrisos por onde passava. Assim Valentina Nobre de Lima será lembrada pela família e pelos amigos. A menina de 11 anos morreu no domingo (5/7) após complicações provocadas por picadas de um escorpião.

O episódio expõe o avanço das infestações de escorpiões em áreas urbanas do DF, que registraram 1.974 acidentes nos primeiros cinco meses de 2026. O biólogo e mestre em ecologia Vitor Sena afirma que a presença recorrente de escorpiões em residências é um indicativo de que o ambiente oferece condições favoráveis para esses animais.

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De acordo com o especialista, o escorpião-amarelo é uma das espécies que mais preocupam devido à sua capacidade reprodutiva. Vitor explica que os escorpiões costumam se esconder em objetos de uso cotidiano justamente por encontrarem nesses locais as condições ideais para permanecer durante o dia.

"Os escorpiões procuram calçados, roupas, toalhas e roupas de cama porque esses locais oferecem exatamente as condições que eles buscam, que são ambientes escuros, protegidos, com temperatura e umidade mais estáveis", diz. Por isso, ele reforça que "uma das principais medidas preventivas, em locais nos quais sabemos da existência de escorpiões, é sempre sacudir roupas e calçados antes de utilizá-los".

O biólogo alerta que o uso de inseticidas domésticos costuma ser ineficaz e pode até aumentar o risco de acidentes. Conforme explica, "ao serem expostos aos produtos químicos, os escorpiões podem abandonar seus esconderijos, dispersando-se para outros ambientes da casa e aumentando o risco de encontros com moradores". Conforme explica, a estratégia mais eficiente é o manejo ambiental, com eliminação de abrigos e controle da população de baratas.

Em relação às condições climáticas, Vitor ressalta que o episódio deve ser compreendido como uma questão de saúde pública e não como um problema causado simplesmente pela existência dos escorpiões. "[...] o aumento dos acidentes está muito mais relacionado à degradação e fragmentação dos habitats naturais e à capacidade de resposta dos serviços de saúde do que ao comportamento desses animais".

Um pote contendo mais de 200 escorpiões que foram encontrados e guardados por Thiago Saúde, cunhado de Valentina, acumulados ao longo de dois anos após a ligação da rede de esgoto local. Na casa da menina, cerca de 20 escorpiões foram encontrados no último ano, mesmo com rotinas frequentes de dedetização e limpeza.

Em nota, a SES-DF também informou que realiza monitoramento ambiental por meio das equipes de vigilância ambiental em saúde. Cidadãos podem demandar a visita técnica pelo telefone 162 ou Participa DF (https://www.participa.df.gov.br/).

CID-Escorpião (foto: Valdo Virgo)

Maior vulnerabilidade

O médico clínico geral Jonathan Jordão Diniz ressalta que crianças pequenas permanecem como o grupo mais vulnerável aos acidentes com escorpiões. Conforme o médico, isso ocorre porque a mesma quantidade de veneno representa uma concentração muito maior no organismo infantil. "As mortes por envenenamento escorpiônico concentram-se quase inteiramente em crianças de 0 a 9 anos de idade. Em crianças, por terem menor volume de plasma e sangue, apresentam concentrações mais elevadas para a mesma quantidade de veneno", explica.

No caso de Valentina, que recebeu mais de uma picada, a situação torna-se ainda mais grave. "Mais de uma picada pode elevar o risco por aumentar a quantidade de veneno, logo aumenta a concentração. Os riscos se mantêm os mesmos já apresentados, apenas podendo ser mais potentes por maior dose", explica.

Além da intensidade da dor, alguns sintomas indicam que o envenenamento pode estar evoluindo para um quadro mais grave. Segundo o médico, manifestações neurológicas, cardiovasculares e respiratórias exigem atendimento imediato. "A demora assistencial pode trazer grandes prejuízos no tratamento. Nestes casos, o ideal é procurar atendimento de forma imediata ou o mais rápido possível", orienta.

Segundo o sanitarista Álvaro Madeira Neto, medidas caseiras podem agravar a situação ou retardar o tratamento adequado. "A primeira orientação é simples: não tratar a picada de escorpião como um acidente menor. Deve-se acalmar a pessoa, afastá-la do animal, lavar o local com água e sabão e procurar imediatamente o serviço de saúde de referência. É muito importante que o atendimento não seja adiado", orienta.

O especialista também faz um alerta sobre práticas populares que continuam sendo adotadas após acidentes com escorpiões, mas que não têm eficácia comprovada. "É fundamental não fazer torniquete, não cortar o local, não sugar o veneno, não aplicar querosene, álcool, borra de café, ervas, pomadas improvisadas ou gelo. Essas práticas não têm benefício comprovado e podem atrasar o atendimento adequado", afirma.

De acordo com familiares, a tragédia poderia ser evitada se não fosse a omissão no socorro. No dia do acidente, em 12 de junho, Valentina teria esperado oito horas para ser transferida a um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Os relatos das falhas estruturais e da lentidão no atendimento foram detalhados pelo cunhado da vítima, Thiago Saúde, 41. O acidente aconteceu em uma manhã de sexta-feira, na residência da família, no Riacho Fundo I, quando Valentina calçava o tênis para ir à escola. Após andar com o calçado, ela foi picada mais de três vezes pelo aracnídeo. Diante do desespero, a mãe tentou acionar o Corpo de Bombeiros (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas foi informada de que não havia viaturas disponíveis.

Amparada por uma vizinha, a mãe levou a menina em um carro particular até o 6º Grupamento de Bombeiro Militar, no Núcleo Bandeirante, na expectativa de suporte emergencial. No local, contudo, a família enfrentou uma nova recusa. "Nem tiraram a Valentina de dentro do carro da vizinha; quem tirou foi a própria mãe. Apenas a colocaram sentada em uma cadeira, e nada de atendimento", afirmou Thiago. O cenário no quartel só mudou com a chegada do pai da menina, que é policial militar e estava de serviço. O pai resgatou a filha no batalhão e a conduziu ao Hospital Regional do Guará (HRGU), o mais próximo da região. No trajeto, a estudante manifestava sintomas graves, como vômitos intensos e rigidez na boca e na língua.

No HRGu, a equipe de plantão administrou seis ampolas do soro antiescorpiônico e identificou a necessidade urgente de transferência para uma UTI pediátrica, indisponível na unidade. Como não havia leitos na rede pública, os parentes iniciaram buscas por conta própria e conseguiram reservar uma vaga particular na UTI do Hospital Santa Lúcia Norte, no início da tarde.

Por volta das 17h, uma ambulância do SAMU estava pronta para realizar a transferência quando um médico plantonista do Hospital do Guará determinou o cancelamento do procedimento, priorizando outra ocorrência. Valentina foi devolvida ao leito do hospital público e a liberação definitiva só ocorreu por volta das 21h.

Pouco após dar entrada na UTI privada, a criança apresentou taquicardia e queda na saturação, e precisou ser intubada imediatamente. Na sequência, ela sofreu três paradas cardíacas consecutivas — a primeira com duração aproximada de 40 minutos —, resultando em falência múltipla de órgãos. "Se a gente tivesse ganho esse tempo que o médico cancelou, ela estaria bem, com certeza. A reação do veneno seria outra por conta dos medicamentos", lamentou o cunhado, pontuando que o foco do núcleo familiar permanece no suporte mútuo após a perda e que medidas judiciais não foram deliberadas até o momento.

Respostas oficiais

Ao Correio, a Secretaria de Saúde (SES-DF) informou que "a paciente recebeu atendimento imediato onde foram adotadas as medidas assistenciais indicadas para estabilização do quadro clínico". Segundo a pasta, Valentina foi acompanhada durante todo o período em que permaneceu no HRGu.

Questionada sobre a falta de ambulâncias, a SES-DF não se manifestou, mas pontuou que "a paciente foi inserida no sistema de regulação para transferência a uma unidade com leito especializado". Além disso, acrescentou que a "disponibilização de vagas de UTI segue critérios técnicos de regulação, que consideram a gravidade e a prioridade clínica de cada paciente".

Em nota, o CBMDF lamentou a morte da criança e manifestou solidariedade aos familiares e amigos dela. Acerca da falta de suporte no atendimento, a corporação explicou que "todas as viaturas operacionais da unidade encontravam-se empenhadas em outras ocorrências de urgência e emergência, o que impossibilitava o envio imediato de um recurso de socorro para o transporte da paciente".

Conforme a instituição, a disponibilidade de viaturas de emergência está diretamente relacionada à demanda operacional existente em cada momento: "Eventualmente, pode ocorrer de todos os recursos de uma determinada unidade estarem simultaneamente empregados em outras ocorrências, sem que isso interrompa a busca por alternativas para prestar o atendimento à população".

Prevenção



Olhe bem calçados, roupas, toalhas, roupas de cama etc. São locais que oferecem ambiente propício aos escorpiões

Não use inseticidas domésticos. São ineficazes contra os aracnídeos e podem aumentar o risco de acidentes.

Em caso de picada:

Sintomas graves incluem: manifestações neurológicas, cardiovasculares e respiratórias

Deve-se acalmar a pessoa, afastá-la do animal, lavar o local com água e sabão e procurar imediatamente o serviço de saúde de referência

Não fazer torniquete, não cortar o local, não sugar o veneno, não aplicar querosene, álcool, borra de café, ervas, pomadas improvisadas ou gelo

Fontes: Jonathan Jordão/Vitor Sena/Álvaro Madeira Neto/CBMDF/SES-DF

Onde buscar o soro

Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB)

Hospital Regional da Asa Norte (HRAN)

Hospital Regional do Guará (HRGu)

Hospital Regional de Brazlândia (HRBz)

Hospital da Região Leste (Paranoá)

Hospital Regional de Ceilândia (HRC)

Hospital Regional do Gama (HRG)

Hospital Regional de Santa Maria (HRSM)

Hospital Regional de Planaltina (HRPl)

Hospital Regional de Sobradinho (HRS)

Hospital Regional de Taguatinga (HRT)