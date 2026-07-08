"Seria derrotado", diz presidente do PT sobre desistência de Ibaneis

Guilherme Sigmaringa afirmou que o ex-governador deixou a disputa pelo Senado por prever uma derrota nas urnas. - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O presidente do PT no Distrito Federal, Guilherme Sigmaringa, criticou a justificativa apresentada por Ibaneis Rocha para desistir da disputa por uma vaga no Senado nas eleições de 2026. Em declaração ao Correio, o dirigente ironizou a afirmação do ex-governador de que pretende “cuidar da própria vida”.

“A desculpa é, no mínimo, inusitada para quem descansou durante oito anos. Aliás, lembremos do 8 de Janeiro de 2023, quando Ibaneis também estava descansando. Agora, seria derrotado na eleição, e por isso desistiu da candidatura”, afirmou.

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Entenda

Nesta quarta-feira (8/7), Ibaneis Rocha anunciou que não disputará uma vaga no Senado nas eleições deste ano. Ao justificar a decisão, o ex-governador afirmou que, após quase oito anos à frente do Governo do Distrito Federal, pretende “cuidar da própria vida” e se dedicar à família. A desistência altera o cenário da sucessão no Distrito Federal, já que Ibaneis era apontado como um dos principais nomes do grupo governista para a corrida ao Senado.