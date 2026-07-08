Ibaneis Rocha deixa disputa pelo Senado: ‘Quero cuidar da minha vida"

O ex-governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), confirmou, ao Correio, que desistiu de sua candidatura ao Senado Federal. Após assumir o Governo do Distrito Federal por pouco mais de 7 anos, Ibaneis se afastou do cargo para assumir sua pré-candidatura, mas anunciou a desistência nesta quarta-feira (8/7).

O ex-governador justificou que está cansado. “Quero cuidar da minha vida”, disse Ibaneis. Advogado, Ibaneis esteve à frente do Executivo local de 2019 até março de 2026, quando se desincompatibilizou do cargo, deixando a gestão a cargo da então vice-governadora, Celina Leão (PP).

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Natural de Corrente (PI), Ibaneis iniciou a carreira política em 2018, batendo de frente com a tentativa de reeleição do governador Rodrigo Rollemberg (PSB). Após a vitória em 2019, venceu ainda em primeiro turno e se reelegeu em 2022.