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ELEIÇÕES 2026

Ibaneis Rocha deixa disputa pelo Senado: ‘Quero cuidar da minha vida"

Ao Correio, ex-governador confirma que não pretende mais concorrer à vaga no Senado

Ex-governador anunciou a desistência nesta quarta-feira - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Ex-governador anunciou a desistência nesta quarta-feira - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ex-governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), confirmou, ao Correio, que desistiu de sua candidatura ao Senado Federal. Após assumir o Governo do Distrito Federal por pouco mais de 7 anos, Ibaneis se afastou do cargo para assumir sua pré-candidatura, mas anunciou a desistência nesta quarta-feira (8/7).

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O ex-governador justificou que está cansado. “Quero cuidar da minha vida”, disse Ibaneis. Advogado, Ibaneis esteve à frente do Executivo local de 2019 até março de 2026, quando se desincompatibilizou do cargo, deixando a gestão a cargo da então vice-governadora, Celina Leão (PP).

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Natural de Corrente (PI), Ibaneis iniciou a carreira política em 2018, batendo de frente com a tentativa de reeleição do governador Rodrigo Rollemberg (PSB). Após a vitória em 2019, venceu ainda em primeiro turno e se reelegeu em 2022.

 

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Raphaela Peixoto e Mannu Leones
postado em 08/07/2026 19:04 / atualizado em 08/07/2026 19:18
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