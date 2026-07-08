Wellington Luiz lamenta desistência de Ibaneis em disputa ao Senado

Presidente da CLDF destacou afirmou que Ibaneis Rocha poderá voltar à política no futuro - (crédito: Andressa Anholete/Agência CLDF)

O presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Wellington Luiz, lamentou a decisão do ex-governador Ibaneis Rocha de desistir da disputa pelo Senado nas eleições de 2026. Em declaração ao Correio, ele destacou a gestão do ex-governador e afirmou que a decisão representa um momento de reorganização pessoal e política.

Segundo Wellington, Ibaneis teve uma administração importante para o desenvolvimento do Distrito Federal, com avanços nas áreas de infraestrutura e segurança pública. Ele citou que a capital está entre as mais preparadas do país para receber turistas e ressaltou os índices de segurança alcançados pelo DF. “Em algum momento infelizmente tivemos problemas, e aí o governador certamente entendeu que era o melhor momento para dar uma parada e reorganizar”, afirmou.

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O presidente da CLDF desejou sucesso a Ibaneis Rocha e avaliou que, caso esteja tudo organizado nos próximos anos, Ibaneis poderá voltar a disputar uma eleição em 2030. “Daqui a quatro anos, se tudo estiver arrumado, com certeza ele estará pronto para disputar uma nova eleição”, declarou.