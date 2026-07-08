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Wellington Luiz lamenta desistência de Ibaneis em disputa ao Senado

Presidente da CLDF destacou avanços da gestão do ex-governador e afirmou que ele poderá voltar à política em uma nova eleições

Presidente da CLDF destacou afirmou que Ibaneis Rocha poderá voltar à política no futuro - (crédito: Andressa Anholete/Agência CLDF)
Presidente da CLDF destacou afirmou que Ibaneis Rocha poderá voltar à política no futuro - (crédito: Andressa Anholete/Agência CLDF)

O presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Wellington Luiz, lamentou a decisão do ex-governador Ibaneis Rocha de desistir da disputa pelo Senado nas eleições de 2026. Em declaração ao Correio, ele destacou a gestão do ex-governador e afirmou que a decisão representa um momento de reorganização pessoal e política.

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Segundo Wellington, Ibaneis teve uma administração importante para o desenvolvimento do Distrito Federal, com avanços nas áreas de infraestrutura e segurança pública. Ele citou que a capital está entre as mais preparadas do país para receber turistas e ressaltou os índices de segurança alcançados pelo DF. “Em algum momento infelizmente tivemos problemas, e aí o governador certamente entendeu que era o melhor momento para dar uma parada e reorganizar”, afirmou.

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O presidente da CLDF desejou sucesso a Ibaneis Rocha e avaliou que, caso esteja tudo organizado nos próximos anos, Ibaneis poderá voltar a disputar uma eleição em 2030. “Daqui a quatro anos, se tudo estiver arrumado, com certeza ele estará pronto para disputar uma nova eleição”, declarou.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Paulo Gontijo, Carlos Silva e Mila Ferreira
postado em 08/07/2026 20:54 / atualizado em 08/07/2026 21:05
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