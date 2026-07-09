InícioCidades DF
OBITUÁRIO

Morre o neurologista Gautama Antulio Brandão, aos 62 anos

Médico atuou como neurologista e neurocirurgião no DF, com passagens pelo Hospital de Base e Neurocenter; velório ocorre nesta quinta-feira (9), no Campo da Esperança

Dr. Gautama Antulio Brandão era graduado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás (UFG) - (crédito: Reprodução/Facebook)
Dr. Gautama Antulio Brandão era graduado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás (UFG) - (crédito: Reprodução/Facebook)

O médico neurologista e neurocirurgião Gautama Antulio Brandão morreu aos 62 anos, após complicações de problemas cardiovasculares. Segundo a família, ele sofreu uma parada cardíaca por volta das 23h de domingo (6/7) e não resistiu. O velório será realizado nesta quinta-feira (9/7), das 14h às 16h, na Capela 06 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A cremação está prevista para às 16h15, no mesmo local.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Formado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Dr. Gautama construiu sua carreira no Distrito Federal, onde atuou como neurologista e neurocirurgião. Ao longo da trajetória profissional, passou por instituições como o Hospital de Base do Distrito Federal, a rede Neurocenter e o Hospital Santa Helena.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O médico deixa quatro filhos: João Marcos Brandão, Heitor Brandão, Tales Brandão e Sophia Brandão. "Gautama Antulio Brandão foi um homem ímpar, que lidou com muitos preconceitos por sua aparência e com muitas dificuldades desde a infância. Médico neurologista exemplar, sua ética de trabalho e sua dedicação à ciência do cuidado impressionava a todos", relatou o filho, Heitor Brandão, que também seguiu carreira médica.

O filho relembra que o jeito despojado, autoconfiante e carismático do pai lhe rendia novas novas amizades por onde passava. "Seu maior legado será o amor que ensinou aos filhos, com o qual tratou seus pacientes e todas as pessoas ao seu redor. Meu pai, Gautama, me ensinou que é preciso amar e expressar o amor sem nenhuma vergonha ou pudor. Que todas as pessoas merecem amar e ser amadas. E com esse amor, construiu uma família que, hoje, sente muito sua falta e lida com a dor de sua partida", acrescentou emocionado.

O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) lamentou a morte do médico em nota de pesar. "Neste momento de tristeza, o CRM-DF presta suas condolências aos familiares, amigos, colegas de profissão, pacientes e a todos que conviviam com o Dr. Gautama, desejando que encontrem conforto e serenidade para enfrentar esta irreparável perda. Que sua memória permaneça viva na lembrança daqueles que compartilharam sua trajetória", afirmou a entidade.



Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 09/07/2026 13:05
SIGA
x