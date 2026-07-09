Morre o neurologista Gautama Antulio Brandão, aos 62 anos

O médico neurologista e neurocirurgião Gautama Antulio Brandão morreu aos 62 anos, após complicações de problemas cardiovasculares. Segundo a família, ele sofreu uma parada cardíaca por volta das 23h de domingo (6/7) e não resistiu. O velório será realizado nesta quinta-feira (9/7), das 14h às 16h, na Capela 06 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A cremação está prevista para às 16h15, no mesmo local.

Formado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Dr. Gautama construiu sua carreira no Distrito Federal, onde atuou como neurologista e neurocirurgião. Ao longo da trajetória profissional, passou por instituições como o Hospital de Base do Distrito Federal, a rede Neurocenter e o Hospital Santa Helena.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O médico deixa quatro filhos: João Marcos Brandão, Heitor Brandão, Tales Brandão e Sophia Brandão. "Gautama Antulio Brandão foi um homem ímpar, que lidou com muitos preconceitos por sua aparência e com muitas dificuldades desde a infância. Médico neurologista exemplar, sua ética de trabalho e sua dedicação à ciência do cuidado impressionava a todos", relatou o filho, Heitor Brandão, que também seguiu carreira médica.

O filho relembra que o jeito despojado, autoconfiante e carismático do pai lhe rendia novas novas amizades por onde passava. "Seu maior legado será o amor que ensinou aos filhos, com o qual tratou seus pacientes e todas as pessoas ao seu redor. Meu pai, Gautama, me ensinou que é preciso amar e expressar o amor sem nenhuma vergonha ou pudor. Que todas as pessoas merecem amar e ser amadas. E com esse amor, construiu uma família que, hoje, sente muito sua falta e lida com a dor de sua partida", acrescentou emocionado.

O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) lamentou a morte do médico em nota de pesar. "Neste momento de tristeza, o CRM-DF presta suas condolências aos familiares, amigos, colegas de profissão, pacientes e a todos que conviviam com o Dr. Gautama, desejando que encontrem conforto e serenidade para enfrentar esta irreparável perda. Que sua memória permaneça viva na lembrança daqueles que compartilharam sua trajetória", afirmou a entidade.







