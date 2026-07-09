Investigado por fraudes em negociações de automóveis é preso

Investigado pela 23ª DP por fraudes na venda de veículos é preso no RJ - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem, de 48 anos, investigado por aplicar golpes na venda de veículos e causar prejuízos superior a R$ 1 milhão, foi preso no bairro do Méier, no Rio de Janeiro. O suspeito é apontado como responsável por uma série de fraudes em negociações de automóveis em mais de 26 ocorrências policiais registradas no Distrito Federal somente neste ano.

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A prisão, resultado da operação batizada Auto Ilusão, foi executada nesta quarta-feira (8/7), pela Polícia Civil (PCDF), por meio da Seção de Investigação Geral (SIG) da 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia). O suspeito era alvo de um mandado de prisão preventiva que apura crimes de estelionato envolvendo a comercialização de veículos.

Segundo as investigações, uma das vítimas sofreu um prejuízo de aproximadamente R$ 80 mil após pagar pela compra de um automóvel que nunca foi entregue. Durante a apuração, os investigadores identificaram que o suspeito também é citado em outras ocorrências, grande parte delas relacionada ao mesmo tipo de golpe.

Na tentativa de localizar o investigado, uma equipe da 23ª DP esteve no Espírito Santo após informações apontarem que ele estaria escondido em Guarapari. Com o apoio da Polícia Civil do estado, novas investigações revelaram que o suspeito havia deixado o estado e seguido para o Rio de Janeiro.

Com o avanço do trabalho de inteligência e da análise de dados, os policiais conseguiram identificar o paradeiro do homem. Diante do risco de uma nova fuga, as informações foram compartilhadas imediatamente com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que localizou o investigado e cumpriu o mandado de prisão.