Incêndio destrói apartamento na Asa Sul e um homem fica ferido

Um incêndio em um apartamento da SQS 404, na Asa Sul, mobilizou 11 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na noite desta quarta-feira (8/7). A corporação foi acionada por volta das 22h30 e encontrou as chamas concentradas em um imóvel localizado no primeiro andar de um prédio residencial de três pavimentos.

Para garantir a segurança dos moradores, os bombeiros interromperam o fornecimento de energia elétrica da edificação e retiraram as pessoas do prédio. Em seguida, iniciaram o combate às chamas, impedindo que o fogo alcançasse os demais apartamentos.

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Um homem e uma mulher receberam atendimento no local. Após avaliação da equipe médica, o homem foi encaminhado consciente e orientado a uma unidade hospitalar. Um gato também foi retirado do apartamento com vida.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) auxiliou no isolamento da área durante a ocorrência. A perícia do CBMDF e da Polícia Civil foi acionada para apurar o que provocou o incêndio. As causas ainda não foram identificadas.