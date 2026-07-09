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Incêndio

Incêndio destrói apartamento na Asa Sul e um homem fica ferido

Fogo atingiu imóvel na SQS 404 na noite de quarta-feira (8/7). Duas pessoas foram atendidas, enquanto o prédio foi evacuado

Bombeiros mobilizaram 11 viaturas para atender o incêndio na Asa Sul - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Bombeiros mobilizaram 11 viaturas para atender o incêndio na Asa Sul - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio em um apartamento da SQS 404, na Asa Sul, mobilizou 11 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na noite desta quarta-feira (8/7). A corporação foi acionada por volta das 22h30 e encontrou as chamas concentradas em um imóvel localizado no primeiro andar de um prédio residencial de três pavimentos.

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Para garantir a segurança dos moradores, os bombeiros interromperam o fornecimento de energia elétrica da edificação e retiraram as pessoas do prédio. Em seguida, iniciaram o combate às chamas, impedindo que o fogo alcançasse os demais apartamentos.

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Um homem e uma mulher receberam atendimento no local. Após avaliação da equipe médica, o homem foi encaminhado consciente e orientado a uma unidade hospitalar. Um gato também foi retirado do apartamento com vida.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) auxiliou no isolamento da área durante a ocorrência. A perícia do CBMDF e da Polícia Civil foi acionada para apurar o que provocou o incêndio. As causas ainda não foram identificadas.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 09/07/2026 11:58
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