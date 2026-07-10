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Obituário: 44 funerais nesta sexta-feira (10/7); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 10 de julho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (10/7):

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Campo da Esperança

  • Ademir Bambora, 73 anos
  • Ana Antônia de Sousa, 95 anos
  • Aurelina Rodrigues Braga, 95 anos
  • Benedito João de Farias Aguiar, 84 anos
  • Calina Ferreira da Rocha, 70 anos
  • Ciro Pinheiro de Miranda, 76 anos
  • Francisca Pereira da Costa, 97 anos
  • José Diniz de Melo, 84 anos
  • Maria da Conceição Pereira Marques, 87 anos
  • Maria da Glória Thess de Abreu, 97 anos
  • Maria do Rosário Pena Pereira, 77 anos
  • Maria Elizabeth Martins, 82 anos
  • Maria José Ferreira, 96 anos
  • Maria Marta Borges Bergamaschi, 80 anos
  • Maria Solange de Freitas, 92 anos
  • Nadege Gomes Adriano, 91 anos
  • Wilson Hirochito Yamamoto, 67 anos

Taguatinga

  • Cedina Batista de Sousa, 81 anos
  • Celso Mangueira da Silva, 84 anos
  • Cícero Alves de Souza, 79 anos
  • Etevaldo de Oliveira Negri, 75 anos
  • Francisco de Assis Vigano, 71 anos
  • Janete de Lima Pimentel, 57 anos
  • Luiz Tavares, 72 anos
  • Maria Francisca Duarte, 77 anos
  • Orisvaldo Silva Brandão, 67 anos
  • Raimundo Ferreira de Araújo Filho, 62 anos
  • Sabrina Costa, 47 anos

Gama

  • Fernanda Ferreira Lima, 25 anos
  • Levy Vinícius Costa Santos, menos de 1 ano
  • Matheus Santos Moreira, 32 anos
  • Ravi Milomes, menos de 1 ano
  • Welber Gabriel Cruz Lopes, 27 anos
  • Wilson Bernardo Batista, 64 anos

Planaltina

  • Ayla Rodrigues da Silva Mendes, 4 anos
  • Francisco Carlos Duarte, 74 anos
  • Suely de Oliveira Almeida, 77 anos

Brazlândia

  • Maerle Santana do Nascimento, 39 anos

Sobradinho

  • Hélia Gonçalves do Nascimento Pereira, 64 anos
  • Luciano José do Nascimento, 45 anos

Jardim Metropolitano

  • Ismênia Maria Montal Veras, 59 anos (cremação)
  • José Francisco Melo, 76 anos (cremação)
  • Luiz Augusto Ferreira da Silva, 97 anos (cremação)
  • Maria Belo da Silva, 85 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 10/07/2026 17:35
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