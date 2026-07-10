Obituário: 44 funerais nesta sexta-feira (10/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (10/7):
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Campo da Esperança
- Ademir Bambora, 73 anos
- Ana Antônia de Sousa, 95 anos
- Aurelina Rodrigues Braga, 95 anos
- Benedito João de Farias Aguiar, 84 anos
- Calina Ferreira da Rocha, 70 anos
- Ciro Pinheiro de Miranda, 76 anos
- Francisca Pereira da Costa, 97 anos
- José Diniz de Melo, 84 anos
- Maria da Conceição Pereira Marques, 87 anos
- Maria da Glória Thess de Abreu, 97 anos
- Maria do Rosário Pena Pereira, 77 anos
- Maria Elizabeth Martins, 82 anos
- Maria José Ferreira, 96 anos
- Maria Marta Borges Bergamaschi, 80 anos
- Maria Solange de Freitas, 92 anos
- Nadege Gomes Adriano, 91 anos
- Wilson Hirochito Yamamoto, 67 anos
Taguatinga
- Cedina Batista de Sousa, 81 anos
- Celso Mangueira da Silva, 84 anos
- Cícero Alves de Souza, 79 anos
- Etevaldo de Oliveira Negri, 75 anos
- Francisco de Assis Vigano, 71 anos
- Janete de Lima Pimentel, 57 anos
- Luiz Tavares, 72 anos
- Maria Francisca Duarte, 77 anos
- Orisvaldo Silva Brandão, 67 anos
- Raimundo Ferreira de Araújo Filho, 62 anos
- Sabrina Costa, 47 anos
Gama
- Fernanda Ferreira Lima, 25 anos
- Levy Vinícius Costa Santos, menos de 1 ano
- Matheus Santos Moreira, 32 anos
- Ravi Milomes, menos de 1 ano
- Welber Gabriel Cruz Lopes, 27 anos
- Wilson Bernardo Batista, 64 anos
Planaltina
- Ayla Rodrigues da Silva Mendes, 4 anos
- Francisco Carlos Duarte, 74 anos
- Suely de Oliveira Almeida, 77 anos
Brazlândia
- Maerle Santana do Nascimento, 39 anos
Sobradinho
- Hélia Gonçalves do Nascimento Pereira, 64 anos
- Luciano José do Nascimento, 45 anos
Jardim Metropolitano
- Ismênia Maria Montal Veras, 59 anos (cremação)
- José Francisco Melo, 76 anos (cremação)
- Luiz Augusto Ferreira da Silva, 97 anos (cremação)
- Maria Belo da Silva, 85 anos
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postado em 10/07/2026 17:35