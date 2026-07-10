Obituário: 44 funerais nesta sexta-feira (10/7); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (10/7):

Campo da Esperança

Ademir Bambora, 73 anos



Ana Antônia de Sousa, 95 anos



Aurelina Rodrigues Braga, 95 anos



Benedito João de Farias Aguiar, 84 anos



Calina Ferreira da Rocha, 70 anos



Ciro Pinheiro de Miranda, 76 anos



Francisca Pereira da Costa, 97 anos



José Diniz de Melo, 84 anos



Maria da Conceição Pereira Marques, 87 anos



Maria da Glória Thess de Abreu, 97 anos



Maria do Rosário Pena Pereira, 77 anos



Maria Elizabeth Martins, 82 anos



Maria José Ferreira, 96 anos



Maria Marta Borges Bergamaschi, 80 anos



Maria Solange de Freitas, 92 anos



Nadege Gomes Adriano, 91 anos



Wilson Hirochito Yamamoto, 67 anos

Taguatinga

Cedina Batista de Sousa, 81 anos



Celso Mangueira da Silva, 84 anos



Cícero Alves de Souza, 79 anos



Etevaldo de Oliveira Negri, 75 anos



Francisco de Assis Vigano, 71 anos



Janete de Lima Pimentel, 57 anos



Luiz Tavares, 72 anos



Maria Francisca Duarte, 77 anos



Orisvaldo Silva Brandão, 67 anos



Raimundo Ferreira de Araújo Filho, 62 anos



Sabrina Costa, 47 anos

Gama

Fernanda Ferreira Lima, 25 anos



Levy Vinícius Costa Santos, menos de 1 ano



Matheus Santos Moreira, 32 anos



Ravi Milomes, menos de 1 ano



Welber Gabriel Cruz Lopes, 27 anos



Wilson Bernardo Batista, 64 anos

Planaltina

Ayla Rodrigues da Silva Mendes, 4 anos



Francisco Carlos Duarte, 74 anos



Suely de Oliveira Almeida, 77 anos

Brazlândia

Maerle Santana do Nascimento, 39 anos

Sobradinho

Hélia Gonçalves do Nascimento Pereira, 64 anos



Luciano José do Nascimento, 45 anos

Jardim Metropolitano

Ismênia Maria Montal Veras, 59 anos (cremação)



José Francisco Melo, 76 anos (cremação)



Luiz Augusto Ferreira da Silva, 97 anos (cremação)



Maria Belo da Silva, 85 anos

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