Túnel Rei Pelé será interditado para simulado de emergência

Durante a simulação, vias auxiliares estarão disponíveis para a circulação de veículos, sob orientação dos agentes de trânsito e recursos de sinalização - (crédito: Anderson Parreira/Agência Brasília)

Beatriz Ocké*

O Túnel Rei Pelé será totalmente interditado neste domingo (12/7), das 9h às 12h, para a realização de uma nova simulação integrada de atendimento a emergências com produto perigoso. A ação impactará, temporariamente, o trânsito em várias regiões do DF. A recomendação para os motoristas é buscar rotas alternativas e planejar seus deslocamentos para evitar possíveis transtornos.

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Entre as áreas que poderão ter alteração no fluxo de trânsito, destacam-se Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Águas Claras. Intervenções temporárias podem afetar os acessos pela Avenida Comercial, Avenida Samdu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Serejo e Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

Durante a simulação, vias auxiliares estarão disponíveis para a circulação de veículos, sob orientação dos agentes de trânsito e recursos de sinalização.

Detalhes

A atividade irá simular uma ocorrência com produto perigoso no interior da estrutura, mobilizando equipes de socorro, gestão de tráfego e operação dos sistemas de segurança. O objetivo é avaliar os procedimentos operacionais do Protocolo de Operações Integradas do Túnel e do Protocolo P2R2, responsáveis por prevenir e responder a acidentes com produtos perigosos.

Serão observados fatores como o acionamento das equipes, a comunicação entre os centros de comando, o tempo de resposta, o atendimento pré-hospitalar e o gerenciamento de tráfego até o restabelecimento das condições normais da via.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates



