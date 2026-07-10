Delegada Natalia Mujali morre aos 41 anos

A delegada da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Natalia Macedo Ribeiro de Oliveira Mujali morreu nesta sexta-feira (10/7), aos 41 anos - (crédito: Material Cedido ao Correio)

A delegada da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Natalia Macedo Ribeiro de Oliveira Mujali morreu nesta sexta-feira (10/7), aos 41 anos, após enfrentar um câncer. A corporação divulgou uma nota de pesar lamentando a morte da policial, que ingressou na instituição em 2018 e atuou em importantes investigações ao longo da carreira.

Natural de Campina Verde (MG), Natalia era graduada em Direito pelo Centro Universitário do Triângulo, onde concluiu o curso em 2007. Em 2010, especializou-se em Direito pela Universidade Gama Filho. Antes de ingressar na PCDF, já possuía experiência na área jurídica.

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Em nota, a Polícia Civil destacou o legado deixado pela delegada e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. “É com profundo pesar que a Polícia Civil do Distrito Federal comunica o falecimento da delegada de Polícia Natalia Macedo Ribeiro de Oliveira Mujali”, afirmou a corporação.

Entre os colegas, Natalia era conhecida pelo comprometimento com a profissão e pelo cuidado com as pessoas ao seu redor. Uma ex-colega de trabalho, que preferiu não se identificar, lembrou da convivência com a delegada. “Muito guerreira e uma ótima amiga. Vai fazer falta em nossas vidas”, disse.

Colegas também a descrevem como uma profissional responsável, dedicada ao trabalho e reconhecida pela atuação em investigações de grande relevância para a Polícia Civil do Distrito Federal.

O sepultamento está marcado para as 11h deste sábado (11/7), no Cemitério Morada Celestial, em sua cidade natal, onde familiares, amigos e colegas prestarão as últimas homenagens.