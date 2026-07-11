Motorista fica ferido após capotar carro na EPIA Sul

Motorista ficou ferido após capotar o carro na noite deste sábado (11), na EPIA Sul, próximo ao viaduto de acesso à Candangolândia. - (crédito: CBMDF DIVULGAÇÃO)

Um motorista ficou ferido após capotar o carro na noite deste sábado (11), na EPIA Sul, próximo ao viaduto de acesso à Candangolândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 21h15 e enviou duas viaturas para atender à ocorrência.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o veículo capotado sobre a pista, com o condutor preso no interior do automóvel. Após sinalizar a área e controlar os riscos, as equipes realizaram o resgate da vítima seguindo os protocolos de atendimento a traumas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Colisão fatal na EPIG deixou rastro de destruição; motorista morreu na hora

O homem foi encaminhado consciente e orientado para uma unidade hospitalar da região. O estado de saúde dele não foi divulgado. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também esteve no local para registrar a ocorrência. As causas do acidente ainda são desconhecidas.