Colisão fatal na EPIG deixou rastro de destruição; um homem morreu na hora

O choque entre um carro Peugeot branco e uma árvore, na Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), deixou um rastro de destruição, com partes do veículo espalhadas a metros de distância do local da batida. O sinistro, ocorrido na noite dessa sexta-feira (10/7), nas proximidades do estacionamento 5 do Parque da Cidade, resultou na morte do motorista e deixou duas crianças feridas — uma delas precisou ser desencarcerada.

As condições em que o veículo ficou indicam que a colisão foi violenta. O para-brisa ficou destruído, enquanto o para-choque foi parar a cerca de quatro metros de distância da árvore atingida. Além dos airbags estourados, a porta do motorista ficou completamente retorcida. Pertences dos ocupantes do carro, como colchonetes infantis, também foram encontrados no local do sinistro, agora isolado. Confira as imagens:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO



















Leia também: Motorista morre após colisão entre carro e árvore no Parque da Cidade

Pedestres que passavam pelo parque paravam, surpresos, em frente à colisão. Um deles, motorista profissional, apontou que a região, agora em obras, é conhecida por ter pouca iluminação e desvios muito sinuosos. "Como tiraram os pardais, os condutores têm aproveitado para correr", acrescentou. No meio-fio, há marcas que mostram o local exato onde o veículo passou.

Os bombeiros realizaram a sinalização da área e o gerenciamento de riscos, além de encaminharem as crianças ao hospital para avaliação médica. Para o atendimento, foram empenhadas quatro viaturas de socorro. Até o momento, não se sabe a dinâmica do sinistro. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para os procedimentos periciais.