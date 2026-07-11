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Colisão fatal na EPIG deixou rastro de destruição; um homem morreu na hora

Partes do veículo ficaram espalhadas a metros de distância do local da batida. O sinistro ocorreu na noite dessa sexta (10), nas proximidades do estacionamento 5 do Parque da Cidade. Duas crianças ficaram feridas

Colisão deixou um homem morto e duas crianças feridas - (crédito: Letícia Mouhamad/CB/DA Press)
Colisão deixou um homem morto e duas crianças feridas - (crédito: Letícia Mouhamad/CB/DA Press)

O choque entre um carro Peugeot branco e uma árvore, na Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), deixou um rastro de destruição, com partes do veículo espalhadas a metros de distância do local da batida. O sinistro, ocorrido na noite dessa sexta-feira (10/7), nas proximidades do estacionamento 5 do Parque da Cidade, resultou na morte do motorista e deixou duas crianças feridas — uma delas precisou ser desencarcerada. 

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As condições em que o veículo ficou indicam que a colisão foi violenta. O para-brisa ficou destruído, enquanto o para-choque foi parar a cerca de quatro metros de distância da árvore atingida. Além dos airbags estourados, a porta do motorista ficou completamente retorcida. Pertences dos ocupantes do carro, como colchonetes infantis, também foram encontrados no local do sinistro, agora isolado. Confira as imagens:

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  • Colisão deixou um homem morto e duas crianças feridas
    Colisão deixou um homem morto e duas crianças feridas Letícia Mouhamad/CB/DA Press
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    Colisão deixou um homem morto e duas crianças feridas Letícia Mouhamad/CB/DA Press
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    Colisão deixou um homem morto e duas crianças feridas Letícia Mouhamad/CB/DA Press
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  • Colisão deixou um homem morto e duas crianças feridas
    Colisão deixou um homem morto e duas crianças feridas Letícia Mouhamad/CB/DA Press

Pedestres que passavam pelo parque paravam, surpresos, em frente à colisão. Um deles, motorista profissional, apontou que a região, agora em obras, é conhecida por ter pouca iluminação e desvios muito sinuosos. "Como tiraram os pardais, os condutores têm aproveitado para correr", acrescentou. No meio-fio, há marcas que mostram o local exato onde o veículo passou. 

Os bombeiros realizaram a sinalização da área e o gerenciamento de riscos, além de encaminharem as crianças ao hospital para avaliação médica. Para o atendimento, foram empenhadas quatro viaturas de socorro. Até o momento, não se sabe a dinâmica do sinistro. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para os procedimentos periciais.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 11/07/2026 12:49 / atualizado em 11/07/2026 12:49
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