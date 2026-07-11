Idosa morre após colidir em árvore na BR-020, próximo de Formosa (GO)

Uma mulher de 70 anos morreu após o carro que dirigia sair da pista e bater contra uma árvore - (crédito: Divulgação CBMGO)

Uma viagem pela BR-020 terminou em tragédia na tarde de sexta-feira (10/7). Uma mulher de 70 anos morreu após o carro que dirigia sair da pista e bater contra uma árvore, na região de Formosa (GO). Ela ficou presa às ferragens e teve a morte constatada ainda no local por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a ocorrência aconteceu no sentido Formosa–Distrito do Bezerra, cerca de dois quilômetros antes do trevo de acesso ao município de Cabeceiras.

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Após a realização da perícia, os bombeiros retiraram o corpo da vítima das ferragens e o entregaram aos profissionais do Instituto Médico Legal (IML) de Formosa, responsável pela remoção.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) permaneceu no local para controlar o trânsito e assumir a guarda do veículo. De acordo com o IML, documentos pessoais e outros pertences de valor encontrados no automóvel foram entregues à irmã da vítima, que compareceu ao local da ocorrência.

As circunstâncias que levaram ao acidente serão investigadas pelas autoridades.

Tragédia na EPIG

Também nesta sexta-feira (10/7), uma grave colisão terminou com a morte de Octavio de Mello Castanho, de 54 anos, na Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG). Funcionário do Banco do Brasil, ele dirigia um Peugeot quando o veículo colidiu violentamente contra uma árvore nas proximidades do estacionamento 5 do Parque da Cidade.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), equipes estiveram no local durante a madrugada para realizar os primeiros levantamentos e a perícia. "A circunscricional está em diligência para identificar e localizar o autor", informou a corporação, indicando que a investigação considera a possibilidade de envolvimento de um segundo condutor. Até o momento, a dinâmica do acidente não foi esclarecida.

Octavio morreu ainda no local. Os dois filhos dele, que estavam no carro, ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital de Base. A filha mais nova permanece internada, em estado estável e sob observação médica.