Exposição com arquivos do Correio celebra 50 anos da Embaixada da França em Brasília

Exposição celebra relação entre Brasil e França através de fotos e artigos do Correio Braziliense - (crédito: França)

Celebrando a Festa Nacional Francesa e os 50 anos da presença da Embaixada da França no Brasil, uma exposição será aberta nesta terça-feira (14/7), para convidados, com arquivos do acervo do Correio Braziliense, no prédio da embaixada.

Com o nome "A França em Brasília: Memórias de encontros culturais", a exposição propõe uma perspectiva cultural sobre a presença francesa na capital brasileira através de fotos e artigos do Centro de Documentação e Memória (Cedoc) do Correio Braziliense, que reúne mais de 1,7 milhão de fotografias e edições desde a fundação de Brasília, em 1960. Entre as fotos e artigos expostos, estão registros da atriz Catherine Deneuve e do ator Jean-Paul Belmondo, além de outras fotografias históricas.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Programa de startups tem chamada pública aberta

A relação de Brasília e França antecede a própria inauguração da capital quando, em 1959, o escritor André Malraux visitou a nova capital em construção e a aclamou “a capital da esperança”. A presença francesa em Brasília cresceu nas décadas seguintes, quando personalidades como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Belmondo, Michel Legrand, Sacha Distel, Charles Aznavour, Yves Montand, Catherine Deneuve, Henri Salvador, Zaz e Manu Chao passaram por Brasília.

Após o primeiro dia de exposição, a mostra também poderá ser apreciada pelo grande público. A partir desta quarta-feira (15/7), ela será transferida para o Estacionamento 11 do Parque da Cidade. A mostra ficará disponível por 15 dias, com entrada gratuita.



