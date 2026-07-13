Trecho do Jardim Botânico terá corte de energia nesta terça-feira (14/7)

A medida é necessária para que equipes realizem a poda de árvores na região - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

Moradores do Jardim Botânico terão o fornecimento de energia suspenso nesta terça-feira (14/7), das 9h às 15h. A medida é necessária para que equipes realizem a poda de árvores na região.

Segundo a concessionária, o corte vai atingir trechos da DF-140, nos quilômetros 3, 4, 4,5 e 7. Caso os reparos sejam concluídos antes do horário estimado, a energização da rede pode ser retomada de forma antecipada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A empresa alerta que, além das paradas programadas, falhas no abastecimento podem acontecer sem aviso prévio em outras localidades. Quem enfrentar esse tipo de problema deve acionar o número 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala têm à disposição o canal 0800 701 01 55, desde que façam uso de equipamento adaptado para o atendimento.