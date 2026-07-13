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Programa de startups tem chamada pública aberta

Inscrições para programa de amparo estão abertas até 3 de setembro. Edital tem como objetivo impulsionar propostas com potencial de impacto econômico, social e tecnológico

Iniciativa é da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) com o Instituto Bem Estar lançou o Programa Capital Lab — Empreendedorismo Científico - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)
Iniciativa é da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) com o Instituto Bem Estar lançou o Programa Capital Lab — Empreendedorismo Científico - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

O programa de startups está com inscrições abertas até 3 de setembro para 100 projetos desenvolvidos no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno (Ride). A chamada pública tem a intenção de estimular soluções, produtos, serviços e processos com impacto econômico, social e tecnológico. 

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Podem participar do edital pessoas físicas ou empresas com vínculo ao DF ou Ride. As startups selecionadas receberão capacitação, mentorias, acompanhamento técnico e auxílio na conexão com instituições e investidores. 

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As inscrições devem ser realizadas no site oficial do programa: start.brb.br. Podem se inscrever no edital projetos sobre agronegócio, cidades inteligentes e sustentáveis, economia criativa, educação, energia, saúde, biotecnologia, inteligência artificial, internet das coisas, governo digital, logística e demais tecnologias emergentes. 

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 13/07/2026 17:17
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