Programa de startups tem chamada pública aberta

Iniciativa é da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) com o Instituto Bem Estar lançou o Programa Capital Lab — Empreendedorismo Científico - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

O programa de startups está com inscrições abertas até 3 de setembro para 100 projetos desenvolvidos no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno (Ride). A chamada pública tem a intenção de estimular soluções, produtos, serviços e processos com impacto econômico, social e tecnológico.

Podem participar do edital pessoas físicas ou empresas com vínculo ao DF ou Ride. As startups selecionadas receberão capacitação, mentorias, acompanhamento técnico e auxílio na conexão com instituições e investidores.

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As inscrições devem ser realizadas no site oficial do programa: start.brb.br. Podem se inscrever no edital projetos sobre agronegócio, cidades inteligentes e sustentáveis, economia criativa, educação, energia, saúde, biotecnologia, inteligência artificial, internet das coisas, governo digital, logística e demais tecnologias emergentes.