Com muita festa, comunidade espanhola no DF celebra vitória

14.07.2026 Davi Pereira CB/DA Press. Vitoria da Espanha sobre a a França na copa do mundo de 2026 - (crédito: Davi Pereira CB/DA Press)

Mais de 7 mil quilômetros separam Brasília de Madrid. Mesmo do outro lado do Atlântico, a comunidade espanhola na capital brasileira fez a festa com a classificação da Espanha sobre a França (2x0) na tarde desta terça-feira (14/7). No Instituto Cervantes, localizado na Asa Sul, a partida foi transmitida para mais de 40 espanhóis, que esperam ver a seleção campeã depois de 16 anos.

Membro da Embaixada da Espanha em Brasília, Juan José Escobar é responsável por promover o intercâmbio cultural entre a Espanha e o Brasil. Em êxtase pela vitória da Fúria, o diplomata explicou a importância do Instituto Cervantes e ressaltou o carinho que tem com os brasileiros: “O Instituto Cervantes é a casa dos espanhóis em Brasília, mas também há muito espaço para os brasileiros. Temos muita gratidão pela cidade abraçar nosso povo e estão todos convidados para acompanhar a final da Copa conosco”, disse o embaixador ao Correio.

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Juan José também elogiou a partida da seleção espanhola e projeta as expectativas para a grande final, no próximo domingo (19/7): “A única equipe que poderia ganhar da França era a Espanha. Somos um dos melhores do mundo atualmente e fizemos um grande jogo. Na final, não tenho preferências a quem enfrentar, gosto muito da Inglaterra e da Argentina também”, conta.

14.07.2026 Davi Pereira CB/DA Press. Vitoria da Espanha sobre a a França na copa do mundo de 2026 (foto: Davi Pereira CB/DA Press)

A Espanha já está com o passaporte carimbado para a decisão da Copa do Mundo. Nesta quarta (15/7), Argentina e Inglaterra duelam pela vaga remanescente na final. Mesmo com um começo abaixo do esperado, a Fúria cresceu no torneio e vem se destacando. A equipe comandada por Luís De La Fuente tomou apenas um gol na competição e vem como favorita ao título.