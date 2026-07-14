Aliança Francesa de Brasília reúne torcedores para a semifinal desta terça

A Copa do Mundo entrou na semana decisiva. Quatro equipes ainda disputam o título e, nesta terça-feira (14/7), França e Espanha se enfrentam. O vencedor espera entre Argentina ou Inglaterra para conhecer o adversário na grande final.

O Correio foi convidado pela Aliança Francesa de Brasília para acompanhar o jogo decisivo entre França e Espanha. Cerca de 60 franceses e descendentes de franceses compareceram ao local para acompanhar a partida. O ambiente recebeu todas as partidas da equipe no Mundial e promoveu o intercâmbio cultural entre França e Brasil no período da Copa.

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Diretor da Aliança Francesa de Brasília, Valentín Vidal conta como foi o início da vida no Brasil após o processo de mudança e sobre a importância do local para outras pessoas que fizeram o mesmo movimento migratório: “Nasci em Paris, mas morei em Nice. Eu vim para o Brasil através do Ministério de Relações Exteriores para ser diretor do local. Estamos acompanhando os jogos da França aqui desde o amistoso contra a Seleção Brasileira em março. Nosso foco principal é promover o intercâmbio cultural entre as nações e dar suporte para pessoas francesas que vieram morar no Brasil”, disse o diretor de 41 anos.













Em relação ao jogo contra a Espanha, Valentín mantém a expectativa alta com a seleção de seu país. Ele disse sobre o favoritismo da equipe para o jogo, mas que tudo pode acontecer: “Queremos muito a vaga na final e acho que podemos fazer um bom jogo contra a Espanha. Na final, tomara que enfrentemos a Argentina. A decisão perdida em 2022 contra eles foi muito frustrante, seria legal uma vingança”.

Além de todo o clima especial envolvendo uma semifinal de Copa do Mundo, a partida entre França e Espanha está sendo neste 14 de julho, data de extrema importância para os franceses, quando, em 1789, foi marcada a Queda da Bastilha, um dos marcos mais importantes da história do país, dando início à Revolução Francesa. No início da partida, houve ainda um minuto de silêncio, para homenagear as 86 vítimas do atentado de Nice, ocorrido há 10 anos.

*Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates