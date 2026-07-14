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Celina se reúne com presidente do Banco Central para tratar de BRB

A reunião acontece na tarde desta terça-feira (14/7) e conta com a presença do secretário de Economia do DF, Valdivino de Oliveira, e do presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza

Celina se reúne com presidente do Banco Central para tratar de empréstimo destinado ao BRB - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)
Celina se reúne com presidente do Banco Central para tratar de empréstimo destinado ao BRB - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se reúne, na tarde desta terça-feira (14/7), com o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo. Em pauta, o empréstimo de R$ 6,6 bilhões a ser tomado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para capitalizar o Banco de Brasília (BRB).

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Também participam da reunião o secretário de Economia do DF, Valdivino de Oliveira; o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza; o diretor de fiscalização do BC, Ailton de Aquino Santos; o diretor de regulação do BC, Gilneu Vivan e o procurador-geral do BC, Cristiano Cozer.

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Durante agenda pública na segunda-feira (13/7), Celina declarou que os trâmites para a formalização do empréstimo estão na fase final de ajustes. “Esses documentos vão e voltam. Na sexta-feira aconteceu uma grande reunião com todos os envolvidos. Estamos terminando todas as questões burocráticas", disse a governadora na ocasião.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 14/07/2026 14:42
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