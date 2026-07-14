Celina se reúne com presidente do Banco Central para tratar de BRB

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se reúne, na tarde desta terça-feira (14/7), com o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo. Em pauta, o empréstimo de R$ 6,6 bilhões a ser tomado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para capitalizar o Banco de Brasília (BRB).
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Também participam da reunião o secretário de Economia do DF, Valdivino de Oliveira; o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza; o diretor de fiscalização do BC, Ailton de Aquino Santos; o diretor de regulação do BC, Gilneu Vivan e o procurador-geral do BC, Cristiano Cozer.
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Durante agenda pública na segunda-feira (13/7), Celina declarou que os trâmites para a formalização do empréstimo estão na fase final de ajustes. “Esses documentos vão e voltam. Na sexta-feira aconteceu uma grande reunião com todos os envolvidos. Estamos terminando todas as questões burocráticas", disse a governadora na ocasião.
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