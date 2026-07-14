Secretário de Obras do DF pede exoneração do governo

O anúncio de exoneração foi oficializado no DODF desta terça-feira (14/7) - (crédito: Davi Pereira CB/D.A Press)

O secretário de Obras do Distrito Federal, Valter Casimiro, pediu exoneração do cargo nesta terça-feira (14/7). A decisão foi publicada na edição do dia do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Segundo a assessoria, ele alegou “motivos pessoais”.

Um novo gestor ainda não foi definido. O agora ex-secretário foi chamado para integrar a gestão do ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) em janeiro de 2019, atuando como secretário de Transportes e Mobilidade do Distrito Federal entre 1° de janeiro de 2019 até 13 de abril de 2023. Em 4 de abril de 2024, foi nomeado como secretário de Obras do DF, ficando no cargo por pouco mais de dois anos.

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Antes de atuar no DF, Casimiro exerceu o cargo de ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil no governo do ex-presidente Michel Temer (MDB).

Em entrevista ao Correio em junho, o então titular da pasta afirmou que a prioridade era acelerar as obras em andamento do governo, entre elas as reformas do viaduto do Eixão Norte e as obras da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig).