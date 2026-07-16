Chefe de gabinete de Chico Vigilante, Reuza Durso, morre aos 65 anos

Reuza Durso atuou como professora no DF e trabalhava com o deputado distrital Chico Vigilante - (crédito: Reprodução redes sociais)

Morreu, nesta quinta-feira (16/7), Reuza de Souza Durso, aos 65 anos, chefe de gabinete do deputado distrital Chico Vigilante (PT), que fez o comunicado em sua rede social. A causa da morte não foi divulgada.

O político lamentou a morte da amiga e companheira de trabalho. “Mais do que uma grande profissional, perdi uma amiga, uma companheira de caminhada e alguém que marcou profundamente a minha vida”, disse.

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Ele também pontuou os anos de luta política por um país mais justo, educação pública de qualidade e cuidado com as pessoas. “Reuza deixa um legado de competência, lealdade, compromisso e generosidade. Sua dedicação ao nosso mandato e às causas em defesa da população do Distrito Federal jamais será esquecida”, afirmou.

Natural de Uruaçu, cidade de Goiás, Reuza mudou-se para o Distrito Federal em 1989, com a família, para morar em Planaltina. Em sua carreira, trabalhou no Ministério da Saúde, na Secretaria de Educação do Distrito Federal, onde atuou como professora.

A data e o horário do velório e do sepultamento ainda não foram divulgados.