PCDF procura dupla suspeita de torturar mulher por cobrança de dívida

PCDF divulga imagem de casal que invadiu casa e agrediu mulher por dívida na Candangolândia - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante), divulgou imagens de um homem e uma mulher suspeitos de invadir a casa de uma mulher e submetê-la a sucessivas agressões físicas durante aproximadamente 15 minutos, por conta da cobrança de uma dívida. O crime ocorreu em 29 de maio, na Candangolândia, na frente da filha da vítima, uma criança de 3 anos. Veja o vídeo:

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Segundo as investigações, a dupla, ainda não identificada, teria ido à residência da vítima portando uma arma de fogo e invadido o imóvel. Os suspeitos mantiveram a mulher sob grave ameaça e a agrediram violentamente, causando lesões graves, entre elas, fraturas nas costelas.

As apurações indicam que as agressões teriam sido determinadas por uma mulher de 44 anos, moradora do Riacho Fundo, apontada como responsável pela concessão de empréstimos, informações e pela cobrança violenta de dívidas. A investigada foi presa temporariamente no dia 14 de julho, por meio de um mandado de prisão solicitado pela 11ª DP.

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Mesmo após as agressões, a vítima e seus familiares continuam sendo ameaçados. Diante das intimidações e do medo de novas represálias, a vítima realizou uma transferência bancária para a principal investigada.

A divulgação das imagens tem como objetivo identificar e localizar os suspeitos das agressões. Informações que possam auxiliar na identificação dos envolvidos podem ser repassadas de forma anônima à PCDF pelos canais de denúncia:

Telefone: 197, opção 0;

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br;

WhatsApp: (61) 98626-1197.