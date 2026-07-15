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LUTO

Morre José Antonio Carvalho D’Arrochela Lobo, ex-diretor da ADUnB

Jornalista e professor do Departamento de Comunicação da UnB se aposentou em 1995. Entre 1988 e 1990, foi diretor da entidade

José Antonio Carvalho D'Arrochela Lobo, ex-jornalista e professor do Departamento de Comunicação da UnB, além de ex-diretor da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB) - (crédito: Reprodução / Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB))
José Antonio Carvalho D'Arrochela Lobo, ex-jornalista e professor do Departamento de Comunicação da UnB, além de ex-diretor da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB) - (crédito: Reprodução / Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB))

Morreu, nesta quarta-feira (15/7), o ex-jornalista e professor do Departamento de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB), José Antonio Carvalho D’Arrochela Lobo. O profissional ainda integrou a direção da Seção Sindical da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB), durante o biênio 1988-1990, antes de se aposentar, em 1995. 

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Durante a trajetória na universidade, ainda dirigiu o Centro de Produção Cultural e Educativa (CPCE). Posteriormente, o centro deu origem à UnBTV. Lá, contribuiu diretamente para a formação de estudantes e profissionais nas áreas da comunicação e do audiovisual. 

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O período na ADUnB também foi marcante. Fez parte da diretoria durante o processo de redemocratização pós-ditadura militar e da criação e aplicação da Constituição Federal de 1988. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. Também não há registros sobre a idade do ex-professor.  

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 15/07/2026 19:27
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