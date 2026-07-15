Morre José Antonio Carvalho D’Arrochela Lobo, ex-diretor da ADUnB

Morreu, nesta quarta-feira (15/7), o ex-jornalista e professor do Departamento de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB), José Antonio Carvalho D’Arrochela Lobo. O profissional ainda integrou a direção da Seção Sindical da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB), durante o biênio 1988-1990, antes de se aposentar, em 1995.
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Durante a trajetória na universidade, ainda dirigiu o Centro de Produção Cultural e Educativa (CPCE). Posteriormente, o centro deu origem à UnBTV. Lá, contribuiu diretamente para a formação de estudantes e profissionais nas áreas da comunicação e do audiovisual.
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O período na ADUnB também foi marcante. Fez parte da diretoria durante o processo de redemocratização pós-ditadura militar e da criação e aplicação da Constituição Federal de 1988. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. Também não há registros sobre a idade do ex-professor.
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