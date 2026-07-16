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Obituário: 43 funerais nesta quinta-feira (16/7); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 16 de julho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (16/7):

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Campo da Esperança

  • Antônia Alves Saraiva, 62 anos
  • Antônia Torres da Silva Lima, 60 anos
  • Aparecida Morais Faria, 88 anos
  • Arminda Vaz Cardoso, 95 anos
  • Durval Rosendo Bezerra, 92 anos
  • Francisca Margarida de Macedo, 92 anos
  • Illydia Veloso do Carmo, 97 anos
  • José Carlos Pimentel Serra, 75 anos
  • Luzia de Souza Godoi, 91 anos
  • Maria de Fátima Cartaxo Alves, 67 anos
  • Rosenilde Ramos da Silva, 49 anos
  • San Thiago Rodrigues da Cunha, 46 anos
  • Tarciso Alves da Rocha, 86 anos
  • Walter de Carvalho Ferreira, 80 anos
  • Yone Maria Silva Costa, 96 anos

Taguatinga

  • Agnaldo Durães Batista, 52 anos
  • Amy Sousa Carvalho da Silva, menos de 1 ano
  • Bruno de Oliveira Pereira, 37 anos
  • Cibele Maria Aquino dos Santos, 17 anos
  • Delvina Alves Cordeiro, 59 anos
  • Doralice Avelino de Oliveira, 74 anos
  • Edson Cirqueira da Silva, 74 anos
  • Euza Maria Amaro da Silva, 61 anos
  • Isabel Maria de Jesus, 67 anos
  • José Laécio da Silva, 64 anos
  • Maria Aparecida Ferreira, 73 anos
  • Maria dos Santos Dantas, 84 anos
  • Maria Pereira dos Santos Barros, 82 anos
  • Reinaldo da Fonseca Lima, 57 anos
  • Terezinha Correia Santos, 82 anos
  • Wilson Soares da Silva, 55 anos

Gama

  • José Antônio de Lima, 73 anos
  • Maurício Lopes de Aguiar, 85 anos
  • Waldir de Paula, 85 anos

Planaltina

  • Jonas Macedo Chaves, 71 anos

Sobradinho

  • Consuelo da Silva, 87 anos
  • João da Costa Nunes, 88 anos
  • Nildeth Silva Santos, 81 anos

Jardim Metropolitano

  • Ana Vitória Carvalho Araujo Maicá, 4 anos
  • Antônio Carlos Soares, 74 anos
  • Divina Maria Duarte e Silva, idade não divulgada
  • Ilza Maria Lôbo e Silva, 65 anos
  • Júlio César Castilho de Lima, 31 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/07/2026 16:59
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