Obituário: 43 funerais nesta quinta-feira (16/7); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (16/7):

Campo da Esperança

Antônia Alves Saraiva, 62 anos

Antônia Torres da Silva Lima, 60 anos

Aparecida Morais Faria, 88 anos

Arminda Vaz Cardoso, 95 anos

Durval Rosendo Bezerra, 92 anos

Francisca Margarida de Macedo, 92 anos

Illydia Veloso do Carmo, 97 anos

José Carlos Pimentel Serra, 75 anos

Luzia de Souza Godoi, 91 anos

Maria de Fátima Cartaxo Alves, 67 anos

Rosenilde Ramos da Silva, 49 anos

San Thiago Rodrigues da Cunha, 46 anos

Tarciso Alves da Rocha, 86 anos

Walter de Carvalho Ferreira, 80 anos

Yone Maria Silva Costa, 96 anos

Taguatinga

Agnaldo Durães Batista, 52 anos

Amy Sousa Carvalho da Silva, menos de 1 ano

Bruno de Oliveira Pereira, 37 anos

Cibele Maria Aquino dos Santos, 17 anos

Delvina Alves Cordeiro, 59 anos

Doralice Avelino de Oliveira, 74 anos

Edson Cirqueira da Silva, 74 anos

Euza Maria Amaro da Silva, 61 anos

Isabel Maria de Jesus, 67 anos

José Laécio da Silva, 64 anos

Maria Aparecida Ferreira, 73 anos

Maria dos Santos Dantas, 84 anos

Maria Pereira dos Santos Barros, 82 anos

Reinaldo da Fonseca Lima, 57 anos

Terezinha Correia Santos, 82 anos

Wilson Soares da Silva, 55 anos

Gama

José Antônio de Lima, 73 anos

Maurício Lopes de Aguiar, 85 anos

Waldir de Paula, 85 anos

Planaltina

Jonas Macedo Chaves, 71 anos

Sobradinho

Consuelo da Silva, 87 anos

João da Costa Nunes, 88 anos

Nildeth Silva Santos, 81 anos

Jardim Metropolitano

Ana Vitória Carvalho Araujo Maicá, 4 anos

Antônio Carlos Soares, 74 anos

Divina Maria Duarte e Silva, idade não divulgada

Ilza Maria Lôbo e Silva, 65 anos

Júlio César Castilho de Lima, 31 anos

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