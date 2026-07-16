Obituário: 43 funerais nesta quinta-feira (16/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (16/7):
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Campo da Esperança
- Antônia Alves Saraiva, 62 anos
- Antônia Torres da Silva Lima, 60 anos
- Aparecida Morais Faria, 88 anos
- Arminda Vaz Cardoso, 95 anos
- Durval Rosendo Bezerra, 92 anos
- Francisca Margarida de Macedo, 92 anos
- Illydia Veloso do Carmo, 97 anos
- José Carlos Pimentel Serra, 75 anos
- Luzia de Souza Godoi, 91 anos
- Maria de Fátima Cartaxo Alves, 67 anos
- Rosenilde Ramos da Silva, 49 anos
- San Thiago Rodrigues da Cunha, 46 anos
- Tarciso Alves da Rocha, 86 anos
- Walter de Carvalho Ferreira, 80 anos
- Yone Maria Silva Costa, 96 anos
Taguatinga
- Agnaldo Durães Batista, 52 anos
- Amy Sousa Carvalho da Silva, menos de 1 ano
- Bruno de Oliveira Pereira, 37 anos
- Cibele Maria Aquino dos Santos, 17 anos
- Delvina Alves Cordeiro, 59 anos
- Doralice Avelino de Oliveira, 74 anos
- Edson Cirqueira da Silva, 74 anos
- Euza Maria Amaro da Silva, 61 anos
- Isabel Maria de Jesus, 67 anos
- José Laécio da Silva, 64 anos
- Maria Aparecida Ferreira, 73 anos
- Maria dos Santos Dantas, 84 anos
- Maria Pereira dos Santos Barros, 82 anos
- Reinaldo da Fonseca Lima, 57 anos
- Terezinha Correia Santos, 82 anos
- Wilson Soares da Silva, 55 anos
Gama
- José Antônio de Lima, 73 anos
- Maurício Lopes de Aguiar, 85 anos
- Waldir de Paula, 85 anos
Planaltina
- Jonas Macedo Chaves, 71 anos
Sobradinho
- Consuelo da Silva, 87 anos
- João da Costa Nunes, 88 anos
- Nildeth Silva Santos, 81 anos
Jardim Metropolitano
- Ana Vitória Carvalho Araujo Maicá, 4 anos
- Antônio Carlos Soares, 74 anos
- Divina Maria Duarte e Silva, idade não divulgada
- Ilza Maria Lôbo e Silva, 65 anos
- Júlio César Castilho de Lima, 31 anos
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postado em 16/07/2026 16:59