Bebê de 5 meses morre após extubação acidental, diz relatório médico

Maria Vitoria, de 5 meses, morreu durante a transferência para o Hospital da Criança - (crédito: Arquivo pessoal)

Uma bebê de 5 meses morreu após uma extubação acidental durante a transferência do Hospital Regional de Planaltina (HRP) para o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). O caso ocorreu em 6 de julho, mesmo dia em que a criança deu entrada na rede pública de saúde em estado grave, com diagnóstico de Covid-19.

Segundo a família, Maria Vitória de Sousa Machado chegou ao Hospital Regional de Planaltina por volta das 8h, com tosse intensa e saturação de oxigênio em 30%. Após exames, entre eles um raio-X, a equipe médica diagnosticou a infecção por Covid-19. De acordo com a mãe da bebê, Samantha de Sousa, o estado clínico foi inicialmente estabilizado e a saturação subiu para 95%. Durante o atendimento, no entanto, a criança sofreu uma parada cardiorrespiratória, precisou ser entubada e foi reanimada.

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Diante da gravidade do quadro, a equipe médica informou que seria necessária a transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). "Depois de algumas tentativas, conseguimos a vaga na UTI do Hospital da Criança. Depois, corremos atrás de uma ambulância com UTI móvel. Era uma corrida contra o tempo para ela sobreviver", relatou a tia da bebê, Clau Alves.

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A mãe afirmou que o óbito ocorreu durante a chegada ao Hospital da Criança, enquanto ela realizava o cadastro da filha na recepção. "Fiquei cerca de 20 minutos na recepção. Quando entrei, o médico pediu que eu esperasse e eu já entrei em desespero. Depois, ele me disse que minha filha tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória, que a equipe passou 26 minutos tentando reanimá-la, mas ela não resistiu. Em seguida, informou que deveríamos retornar ao Hospital de Planaltina", contou Samantha.

Ainda segundo a mãe, ela procurou a equipe da UTI móvel para entender o que havia acontecido. "Perguntei ao médico da ambulância e ele me disse que houve uma extubação acidental e que a equipe não conseguiu entubá-la novamente", afirmou.

Relatório médico

Segundo o relatório médico ao qual o Correio teve acesso, a criança chegou ao Hospital da Criança em estado grave, mas com sinais vitais presentes e, durante a mudança de leito, Maria Vitoria teria sido “acidentalmente extubada, evoluindo para parada cardíaca e morte”. O relato é de um médico e da mãe da vítima.

Após o óbito, o corpo foi levado de volta ao Hospital de Planaltina, onde foi feito o preenchimento da documentação necessária e encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO).

Investigação

O caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), que investiga as circunstâncias da morte.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que determinou a imediata apuração do caso e que a investigação será conduzida com prioridade para verificar se houve eventual falha na assistência.

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"A Secretaria não é conivente com quaisquer falhas. Se forem constatadas responsabilidades, todos os envolvidos serão rigorosamente responsabilizados, com a adoção imediata das medidas administrativas, disciplinares e legais cabíveis", informou a pasta.

A SES-DF acrescentou que somente irá se manifestar sobre as circunstâncias do atendimento após a conclusão da investigação. "A apuração será conduzida com absoluta prioridade e rigor. A Secretaria somente se manifestará sobre o caso após a conclusão da investigação, em respeito aos fatos e ao devido processo", destacou.