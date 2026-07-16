PMDF resgata pássaro preso atrás de movél em residência

*Brunna Ramos
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Um pássaro da espécie rolinha, que havia ficado preso atrás de um móvel em uma residência no Setor Sul do Gama, foi resgatado na tarde desta quinta-feira (16/7) pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A equipe retirou a ave em segurança, e o animal foi devolvido ao seu habitat natural, preservando sua integridade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O Batalhão recebeu o chamado de socorro dos moradores e se deslocou para atender a ocorrência. “Cada animal resgatado representa uma importante ação de conservação ambiental e demonstra a relevância desse trabalho para a sociedade” afirmou a PM, em nota.