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PMDF resgata pássaro preso atrás de movél em residência

Ação foi realizada nesta quinta-feira (16/7) após chamados dos moradores no Setor Sul do Gama

Ocorrência foi atendida pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) - (crédito: Isac Nobrega)
Ocorrência foi atendida pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) - (crédito: Isac Nobrega)

*Brunna Ramos

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Um pássaro da espécie rolinha, que havia ficado preso atrás de um móvel em uma residência no Setor Sul do Gama, foi resgatado na tarde desta quinta-feira (16/7) pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A equipe retirou a ave em segurança, e o animal foi devolvido ao seu habitat natural, preservando sua integridade.

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O Batalhão recebeu o chamado de socorro dos moradores e se deslocou para atender a ocorrência. “Cada animal resgatado representa uma importante ação de conservação ambiental e demonstra a relevância desse trabalho para a sociedade” afirmou a PM, em nota.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/07/2026 19:38
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