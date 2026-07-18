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Suspeito de duplo homicídio na Ponte Alta permanecerá preso

Após audiência de custódia, a prisão de Evandro Gabriel Ferreira foi convertida de flagrante para preventiva. Ele é acusado de matar o casal de vizinhos Leonardo e Rayane

Após a rendição, Evandro foi retirado da residência algemado - (crédito: Material cedido ao Coreio)
Após a rendição, Evandro foi retirado da residência algemado - (crédito: Material cedido ao Coreio)

O suspeito de cometer o duplo homicídio que chocou os moradores da Ponte Alta seguirá preso por decisão da Justiça. Após audiência de custódia, realizada na tarde deste sábado (18/7), a prisão de Evandro Gabriel Ferreira, 60 anos, foi convertida de flagrante para preventiva. Ele foi preso na sexta-feira (17/7), suspeito de assassinar Leonardo de Oliveira Campos, 42 anos, e a mulher dele, Rayane Lins Farias Campos, 38, no Condomínio Bosque Imperial, na Ponte Alta Norte. 

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Segundo vizinhos, Leonardo e Rayane eram proprietários de um lote ao lado da residência de Evandro. A convivência entre eles era marcada por frequentes desentendimentos envolvendo a divisa dos terrenos, segundo testemunhas. Leonardo, inclusive, teria ingressado com uma ação judicial contra o vizinho em razão do conflito sobre os limites das propriedades.

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Disparos de arma de fogo foram ouvidos por volta das 16h da quinta-feira, conforme relatos de moradores, enquanto o casal limpava o terreno com uma roçadeira. Os corpo foram encontrados no dia seguinte pelo pai de Rayane, que acionou a polícia.  

 

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 18/07/2026 21:40
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