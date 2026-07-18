Casal morto a tiros na Ponte Alta será enterrado neste domingo (19/7)

Leonardo de Oliveira Campos e Rayane Lins Farias Campos deixam uma filha de 5 anos - (crédito: Redes sociais/Reprodução)

Familiares e amigos de Leonardo de Oliveira Campos, de 42 anos, e Raiane Lins Farias Campos, de 38, se reunirão neste domingo (19/7) para velar o casal no Cemitério Jardim Metropolitano Parque do Angico, em Santo Antônio do Descoberto (GO). O velório está marcado para começar às 9h, no templo ecumênico, com o sepultamento às 11h. Raiane e Leonardo foram vítimas de um duplo homicídio brutal na tarde desta quinta-feira (16/7), em lote no Condomínio Bosque Imperial, na Ponte Alta Norte.

O casal estava capinando a grama de um terreno de propriedade dos dois, com uma construção em andamento, quando foram surpreendidos pelos tiros. Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os vizinhos escutaram estampidos às 16h da quinta-feira, mas não associaram que poderia ser o barulho de disparos de uma arma de fogo, devido ao som da roçadeira usada pela dupla para limpar o lote.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Até o momento, o principal suspeito do homicídio qualificado é o vizinhos do casal, Evandro Gabriel Ferreira, de 60 anos. Com uma série de antecedentes criminais, incluindo envolvendo em outros três homicídios (dois tentados e um consumado), ameaças, ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a PCDF, moradores do condomínio relataram um desentendimento entre Evandro e o casal, por conta da construção de um muro na divisa entre os dois terrenos. Há uma ação judicial em andamento para solucionar o conflito.

Quem era o casal

A Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto (GO) publicou uma nota de pesar em homenagem às vítimas nas redes sociais. Raiane Lins Farias era servidora pública e atuava como coordenadora do Cadastro Único (CadÚnico) no município, enquanto o esposo era Coordenador de Vendas da Brasal Refrigerantes. Ela e Leonardo eram pais de uma menina de 5 anos.