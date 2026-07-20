Ação itinerante facilita acesso da população a serviços de energia elétrica

A comunidade poderá resolver demandas relacionadas à parcelamentos de débitos, troca de titularidade, solicitação de ligação nova e pedidos de ressarcimento por danos elétricos - (crédito: Divulgação)

Beatriz Ocké*—A Neoenergia Brasília deu início, nesta segunda-feira (20/7), a um novo ciclo de atendimentos para tratar de serviços de energia elétrica nas regiões administrativas do DF. Até sexta-feira (24/7), a população terá acesso a serviços técnicos e comerciais, com assistência presencial e sem necessidade de agendamento.

No decorrer da semana, a comunidade poderá resolver demandas relacionadas a parcelamentos de débitos, troca de titularidade, solicitação de ligação nova e pedidos de ressarcimento por danos elétricos. Além disso, os clientes também receberão orientações sobre segurança, consumo consciente e regularização da energia elétrica.

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Os serviços estarão disponíveis em pontos fixos de atendimento nas regiões do Paranoá, Planaltina, São Sebastião e Lago Sul, bem como em oito unidades do Na Hora.

Confira abaixo o cronograma de atendimento nas administrações regionais:

Segunda-feira:

Das 14h às 18h: Plano Piloto





Terça-feira:

Das 8h às 12h: Sobradinho

Das 14h às 18h: Sobradinho II





Quarta-feira:

Das 8h às 12h: Sudoeste





Quinta-feira:

Das 8h às 12h: Cruzeiro

Das 14h às 18h: Estrutural





Sexta-feira:

Das 8h às 12h: São Sebastião

Das 14h às 18h: Paranoá