Mulheres vítimas de violência poderão solicitar auxílio aluguel no DF

A permanência do benefício depende do cumprimento dos critérios previstos e da regularidade do acompanhamento feito pelas unidades ou pela rede de proteção às mulheres vítimas de violência. - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

*Por Elias Frazão—Mulheres vítimas de violência doméstica poderão solicitar o auxílio aluguel, programa destina-se a mulheres que precisam deixar o lar em decorrência da violência. O programa oferece R$ 600 e é válido por seis meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

Entre janeiro e junho deste ano, foram registrados 4.327 atendimentos. Um total de 765 mulheres recebem o subsídio atualmente no DF. O acesso ocorre por demanda espontânea e não há limite de vagas.

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Critérios para solicitar o auxílio:

Possuir medida protetiva de urgência vigente, expedida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), com base na Lei Maria da Penha

Estar em situação de vulnerabilidade econômica e social

Precisar deixar a residência em caráter emergencial devido ao risco de morte ou agravamento da violência

Não possuir outro imóvel ou local seguro para morar

Não ter condições financeiras de custear despesas com moradia

Residir no Distrito Federal

Possuir renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar de até dois salários mínimos

Estar em acompanhamento psicossocial na Casa da Mulher Brasileira, em alguma unidade do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), na Casa Abrigo ou nos Espaços Acolher.



Para solicitar o auxílio, a vítima deve procurar uma unidade de atendimento psicossocial. Durante o atendimento, os profissionais elaboram um relatório técnico para verificar se a vítima atende aos critérios estabelecidos pela portaria 49/2026. Se o benefício for concedido, deverá custear despesas com locação de imovel.

Enquanto recebe o auxílio, a beneficiária deve manter o acompanhamento psicossocial em uma das unidades ou na rede de proteção de mulheres vítimas de violência. Também é necessário apresentar, nos primeiros 45 dias de recebimento do benefício, o contrato de locação de imovel ou uma declaração assinada pelo proprietário.

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Mulheres que não têm documentos para comprovação de renda ou residência poderão utilizar autodeclaração. É obrigatória a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e a apresentação do comprovante de cadastro no programa habitacional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab).

Para prorrogação do subsídio, a beneficiária deve comprovar inscrição em pelo menos dois cursos de capacitação, qualificação profissional ou empreendedorismo. Também é necessário o comprovante de inscrição na Codhab e o contrato de aluguel ou declaração do locador.

A permanência do benefício depende do cumprimento dos critérios previstos e da regularidade do acompanhamento feito pelas unidades ou pela rede de proteção às mulheres vítimas de violência.