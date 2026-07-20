Celina visita Central de Monitoramento que moderniza gestão da frota da Saúde

A governadora Celina Leão (PP) esteve no lançamento oficial da Central de Monitoramento da Frota da Secretaria de Saúde, estrutura que passa a gerenciar, em tempo real, os quase 600 veículos próprios da rede pública, entre ambulâncias e carros utilizados nos serviços assistenciais, nesta segunda-feira (20/7). A plataforma reúne informações operacionais, localização, velocidade, identificação dos condutores e histórico de utilização dos veículos, permitindo maior controle da frota, redução de custos e mais eficiência no transporte de pacientes.

A central substitui o antigo modelo de acompanhamento feito por planilhas e controles manuais. Com tecnologia embarcada nos veículos, os motoristas realizam um check-in antes do início das viagens, permitindo que a equipe acompanhe toda a operação em tempo real. O sistema também fornece dados estratégicos para o gerenciamento da frota, como consumo de combustível, necessidade de manutenção e tempo de deslocamento, além de possibilitar que as unidades de saúde sejam avisadas antecipadamente sobre a chegada dos pacientes transportados.

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Segundo a governadora, a implantação da central representa mais um avanço na transformação digital da rede pública de saúde e dará mais transparência à gestão dos recursos. "Vamos oferecer uma logística mais rápida e ter um controle. É usar a tecnologia a favor do cidadão”, disse a chefe do executivo local. Celina destacou ainda que a frota própria continuará sendo ampliada. Ao todo, cerca de 100 novos veículos devem ser incorporados até o início do próximo ano, fortalecendo a estrutura da rede pública de saúde.

A governadora ressaltou que a tecnologia será cada vez mais integrada aos serviços da Secretaria de Saúde. Ela informou que o GDF trabalha na implantação de um sistema que vai reunir informações das unidades básicas de saúde, UPAs e hospitais, permitindo integrar prontuários e organizar melhor o fluxo de atendimento. "Acreditamos que essa é realmente uma necessidade do cidadão, para que ele não fique andando de hospital em hospital ou de UPA em UPA sem saber para onde vai. Com a tecnologia, será possível fazer um pré-atendimento, organizar esse fluxo e auxiliar muito a população", ressaltou.

O secretário de Saúde, Juracy Cavalcante, afirmou que a central representa uma mudança tanto na gestão administrativa quanto na assistência aos pacientes. "O hospital ou unidade que vai receber a ambulância consegue saber que o paciente chegará em poucos minutos e pode reorganizar a equipe para recebê-lo. Além disso, deixamos de gastar tempo com tarefas operacionais para trabalhar de forma mais estratégica", explicou o titular da pasta.

Celina Leão visita Central de Monitoramento que moderniza gestão da frota da Saúde do DF (foto: Davi Cruz/CB/DA Press)

Visitas

Antes do lançamento da Central de Monitoramento da Frota, Celina Leão cumpriu outras agendas voltadas às áreas de educação e segurança pública. A governadora visitou as obras de um Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi), no Taquari, que deverá ser entregue em setembro, e acompanhou o andamento da construção do novo Centro Odontológico da Polícia Militar do Distrito Federal.

Segundo a governadora, a unidade odontológica recebeu investimentos superiores a R$ 20 milhões e deverá ser inaugurada até dezembro para atender policiais militares e seus familiares.