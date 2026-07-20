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SAÚDE PÚBLICA

Celina visita Central de Monitoramento que moderniza gestão da frota da Saúde

Sistema permite acompanhamento em tempo real da frota própria da Secretaria de Saúde, melhora a logística do transporte de pacientes e amplia o controle operacional dos veículos da rede pública

Celina Leão visita Central de Monitoramento que moderniza gestão da frota da Saúde do DF - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)
Celina Leão visita Central de Monitoramento que moderniza gestão da frota da Saúde do DF - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

A governadora Celina Leão (PP) esteve no lançamento oficial da Central de Monitoramento da Frota da Secretaria de Saúde, estrutura que passa a gerenciar, em tempo real, os quase 600 veículos próprios da rede pública, entre ambulâncias e carros utilizados nos serviços assistenciais, nesta segunda-feira (20/7). A plataforma reúne informações operacionais, localização, velocidade, identificação dos condutores e histórico de utilização dos veículos, permitindo maior controle da frota, redução de custos e mais eficiência no transporte de pacientes. 

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A central substitui o antigo modelo de acompanhamento feito por planilhas e controles manuais. Com tecnologia embarcada nos veículos, os motoristas realizam um check-in antes do início das viagens, permitindo que a equipe acompanhe toda a operação em tempo real. O sistema também fornece dados estratégicos para o gerenciamento da frota, como consumo de combustível, necessidade de manutenção e tempo de deslocamento, além de possibilitar que as unidades de saúde sejam avisadas antecipadamente sobre a chegada dos pacientes transportados.

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Segundo a governadora, a implantação da central representa mais um avanço na transformação digital da rede pública de saúde e dará mais transparência à gestão dos recursos. "Vamos oferecer uma logística mais rápida e ter um controle. É usar a tecnologia a favor do cidadão”, disse a chefe do executivo local. Celina destacou ainda que a frota própria continuará sendo ampliada. Ao todo, cerca de 100 novos veículos devem ser incorporados até o início do próximo ano, fortalecendo a estrutura da rede pública de saúde.

A governadora ressaltou que a tecnologia será cada vez mais integrada aos serviços da Secretaria de Saúde. Ela informou que o GDF trabalha na implantação de um sistema que vai reunir informações das unidades básicas de saúde, UPAs e hospitais, permitindo integrar prontuários e organizar melhor o fluxo de atendimento. "Acreditamos que essa é realmente uma necessidade do cidadão, para que ele não fique andando de hospital em hospital ou de UPA em UPA sem saber para onde vai. Com a tecnologia, será possível fazer um pré-atendimento, organizar esse fluxo e auxiliar muito a população", ressaltou.

O secretário de Saúde, Juracy Cavalcante, afirmou que a central representa uma mudança tanto na gestão administrativa quanto na assistência aos pacientes. "O hospital ou unidade que vai receber a ambulância consegue saber que o paciente chegará em poucos minutos e pode reorganizar a equipe para recebê-lo. Além disso, deixamos de gastar tempo com tarefas operacionais para trabalhar de forma mais estratégica", explicou o titular da pasta.

Celina Leão visita Central de Monitoramento que moderniza gestão da frota da Saúde do DF
Celina Leão visita Central de Monitoramento que moderniza gestão da frota da Saúde do DF (foto: Davi Cruz/CB/DA Press)

Visitas

Antes do lançamento da Central de Monitoramento da Frota, Celina Leão cumpriu outras agendas voltadas às áreas de educação e segurança pública. A governadora visitou as obras de um Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi), no Taquari, que deverá ser entregue em setembro, e acompanhou o andamento da construção do novo Centro Odontológico da Polícia Militar do Distrito Federal.

Segundo a governadora, a unidade odontológica recebeu investimentos superiores a R$ 20 milhões e deverá ser inaugurada até dezembro para atender policiais militares e seus familiares.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 20/07/2026 12:53 / atualizado em 20/07/2026 12:54
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