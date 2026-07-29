Vagas de emprego com salário de até R$ 5 mil são oferecidas nessa quarta

Os interessados podem se candidatar de duas formas: cadastrando o currículo diretamente no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo pessoalmente a uma das 16 agências do trabalhador espalhadas pelo DF - (crédito: Foto: Divulgação/Agencia Brasilia)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 861 vagas de emprego em diversas áreas nesta quarta-feira (29/7). Dessa vez, os salários oferecidos chegam a R$ 5 mil por mês, além de outros benefícios inclusos.

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Dentre as ofertas disponíveis, destacam-se as cinco vagas para chef de cozinha na Asa Sul, que oferece salário de R$ 5 mil. Também estão sendo disponibilizadas 66 vagas de operador de caixa, cuja remuneração alcança R$ 1,7 mil e conta com benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, é necessário realizar cadastro no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Vale ressaltar que, mesmo se nenhuma das vagas oferecidas for de interesse do candidato, o cadastro no aplicativo serve para ser notificado de possíveis oportunidades futuras.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel