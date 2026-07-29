Trio é preso por manter ponto de tráfico de drogas em hotel na Asa Norte

Trio é preso por manter ponto de tráfico de drogas em hotel no Setor Hoteleiro Norte - (crédito: Divulgação / PMDF)

Três homens foram presos suspeitos de comandar um ponto de tráfico de drogas em um hotel do Setor Hoteleiro Norte, região central de Brasília, nesta quarta-feira (29/7). A ação, realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), desarticulou o esquema criminoso após denúncias apontarem que o local era utilizado para a comercialização de entorpecentes.

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Durante a operação, os policiais apreenderam maconha, haxixe, a droga conhecida como "Colômbia". Além disso, foi encontrado dinheiro em espécie, balanças de precisão, produtos importados e diversos objetos que, segundo a corporação, eram utilizados ou adquiridos com recursos da atividade ilícita.

As investigações começaram após informações repassadas ao 6º Batalhão da PMDF sobre a existência de um ponto de venda de drogas funcionando dentro de um hotel da região. Equipes do GTOP 26 iniciaram o monitoramento do local e flagraram um dos suspeitos saindo do estabelecimento e colocando um objeto no interior de um veículo.

O automóvel foi abordado nas proximidades da Ponte JK. Durante a revista, os policiais encontraram porções de substâncias semelhantes à maconha e ao haxixe. Em depoimento, o motorista afirmou ter adquirido os entorpecentes no hotel localizado no Setor Hoteleiro Norte.

Com as informações obtidas, equipes do GTOP 26 seguiram para a 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde planejaram, em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), uma operação para averiguar os quartos utilizados pelos suspeitos.

Nas investigações, os policiais localizaram diversas porções drogas, produtos importados, perfumes, relógios, um tablet, um videogame, um cordão de ouro, roupas de marca e outros objetos relacionados, segundo a PMDF, à atividade criminosa. Também foi apreendido um veículo que apresentava forte odor característico de maconha em seu interior.

Os três suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, à 5ª DP, que ficará responsável pela continuidade das investigações.

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