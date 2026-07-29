Entenda como a inflação despencou em julho no Distrito Federal

O tomate teve queda expressiva de 14,55% em julho, segundo o IBGE - (crédito: Minervino JÃºnior/CB/D.A.Press)

O IPCA-15 de julho, divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indica uma mudança na dinâmica da inflação no Distrito Federal. Depois de avançar 0,93% em junho, o índice desacelerou para apenas 0,07%, o menor entre as 11 localidades pesquisadas pelo IBGE e praticamente em linha com a média nacional, de 0,06%. No acumulado do ano, a inflação na capital federal está em 3,27%, enquanto o avanço em 12 meses soma 4,29%.

A leitura dos dados mostra que a desaceleração não decorre do fim das pressões inflacionárias, mas de uma redistribuição dos reajustes entre os grupos pesquisados. As altas ficaram concentradas em despesas menos sensíveis ao consumo, como saúde e habitação, enquanto segmentos mais dependentes da demanda das famílias registraram estabilidade ou queda.

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O grupo Saúde e cuidados pessoais liderou as altas, com avanço de 0,59%, impulsionado principalmente pelos planos de saúde (0,42%), além de medicamentos e itens de higiene. Habitação subiu 0,42%, refletindo reajustes de água e esgoto (1,94%), aluguel residencial (0,42%) e energia elétrica (0,21%). Juntos, esses grupos impediram que o índice fechasse no campo negativo.

Em contrapartida, alimentação e bebidas, grupo que costuma exercer forte influência sobre o IPCA, variou apenas 0,03%. O resultado foi sustentado pela queda de produtos importantes da cesta de consumo, como tomate (-14,55%), banana-prata (-6,88%) e café moído (-2,75%), compensando altas em refeições fora de casa (1,37%), lanches (1,34%), cebola (7,89%) e leite longa vida (1,53%).

Também contribuíram para conter a inflação as quedas em despesas pessoais (-0,21%), puxadas por hospedagem (-2,78%), pacotes turísticos (-2,29%) e ingressos para atividades culturais (-1,78%), e em vestuário (-0,49%).

O retrato de julho sugere uma inflação mais concentrada em preços administrados e serviços essenciais, enquanto bens de consumo e despesas discricionárias perderam força.

Período Brasília Taxa (IPCA-15) Julho 2026 0,07% Junho 2026 0,93% Julho 2025 0,28% Acumulado no ano 3,27% Acumulado em 12 meses 4,29%

Consumo nos supermercados

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulga amanhã um grande panorama sobre o consumo das famílias em junho. Também serão divulgados as análises do comportamento dos preços da cesta nos supermercados, o recorte da cesta de 12 produtos básicos nas cinco regiões do país e as variações nas capitais e regiões metropolitanas. Além disso, haverá um recorte específico sobre o comportamento do consumidor durante a Copa do Mundo.

Comida a quilo

Termina na sexta-feira a 10ª Edição do Festival "O Quilo é Nosso". O evento, realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), celebra o restaurante a quilo, um modelo de serviço genuinamente brasileiro criado na década de 1980 em Belo Horizonte e que hoje é o principal formato de alimentação fora do lar para trabalhadores e estudantes no país. A edição local conta com 21 casas participantes espalhadas por diversas regiões administrativas, oferecendo 11 dias de programação gastronômica até 31 de julho. O período de votação do júri técnico e do público para a escolha dos melhores restaurantes terminou no domingo.

Baleiro no Arraiá

O Sindicato dos Professores terá o cantor Zeca Baleiro, com o projeto Forró do Safadinho, e o grupo Forró Pé de Calango como as atrações principais do 22º Arraiá, no sábado da semana que vem, na chácara da entidade.

Zeca Baleiro é a atração principal do Arraiá do Sinpro, no dia 8 (foto: Reprodução)

A tradicional festa também será celebrada pela Associação de Violeiros e pela Junina MTLão, com resgate das raízes da cultura popular.

