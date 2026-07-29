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Republicanos-DF não vai ter candidato ao Senado, diz presidente

Em entrevista, Joaquim Mauro reiterou o apoio do partido à reeleição da governadora Celina Leão (PP): "Não abro mão de Celina"

Joaquim Mauro, presidente do Republicanos-DF, é o entrevistado do CB.Poder desta quarta-feira (29/7) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Joaquim Mauro, presidente do Republicanos-DF, é o entrevistado do CB.Poder desta quarta-feira (29/7) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — nesta quarta-feira (29/07), o presidente do Republicanos-DF, Joaquim Mauro, afirmou que o partido não reivindicará uma vaga ao Senado Federal, mesmo que Michelle Bolsonaro (PL) decida não se candidatar. O programa faz parte da série Esquenta Eleições com presidentes de partidos do Distrito Federal.

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Às jornalistas Denise Rothenburg e Mila Ferreira, o dirigente também reiterou o apoio da legenda à reeleição da governadora Celina Leão (PP). Ele disse que “não abre mão de Celina”. No momento, a chapa da governadora conta com Gustavo Rocha (Republicanos), pré-candidato a vice, e a deputada federal Bia Kicis (PL), cotada para uma das vagas ao Senado. 

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No que se refere a Michelle, o partido aguarda a decisão dela. “Espero que ela seja candidata, porque, sem declarar que vai fazer campanha, ela aparece disparada na frente”, pontuou. Caso Michelle opte por não concorrer, Mauro ressaltou que sempre vai apoiar candidaturas da direita. Um dos nomes cotados é o do deputado federal Rafael Prudente (MDB).  

O dirigente disse, ainda, achar difícil o partido apoiar Sebastião Coelho (Novo) para o Senado. Isso acontece porque o Novo não faz parte da coligação do Republicanos-DF. A convenção do partido está marcada para esta quinta-feira (30/07). 

Assista à íntegra do programa: 

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates

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Manuela Sá**

Estagiária

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiária da Editoria Cidades DF do Correio Braziliense

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    Por Manuela Sá**
    postado em 29/07/2026 16:41
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