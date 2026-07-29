InícioCidades DF
Ameaça

Vídeo: mala abandonada mobiliza esquadrão antibomba na Asa Sul

Objeto foi encontrado próximo a uma faculdade particular. Não há informações sobre quem teria abandonado o objeto no local

Mala suspeita mobiliza esquadrão antibombas - (crédito: Reprodução/PMDF)
Mala suspeita mobiliza esquadrão antibombas - (crédito: Reprodução/PMDF)

Uma mala abandonada na 902 Sul mobilizou a Operação Petardo — protocolo de segurança pública acionado em ocorrências que envolvem ameaças ou suspeitas de bombas, na tarde desta quarta-feira (29/7). A mala estava perto do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) e do Conselho Regional de Engenharia (Crea), na quadra 902 do Setor de Grandes Áreas Sul. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Veja o vídeo:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por populares que encontraram a bagagem. Com a denúncia, a polícia isolou o local como medida de segurança. Para melhor manejo da situação, o Esquadrão de Bombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado para realizar a inspeção na mala. 

Com o risco da presença de uma bomba, o Bope realizou a detonação controlada para abrir o objeto. Apesar do susto, foi constatado que não havia nenhum material explosivo, apenas algumas roupas e equipamentos eletrônicos. 

Após a inspeção e o descarte da possibilidade de uma explosão, a área foi liberada, e a ocorrência encerrada. Não há informações sobre quem teria abandonado a mala no local.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 29/07/2026 15:36
SIGA
x