Vídeo: mala abandonada mobiliza esquadrão antibomba na Asa Sul

Uma mala abandonada na 902 Sul mobilizou a Operação Petardo — protocolo de segurança pública acionado em ocorrências que envolvem ameaças ou suspeitas de bombas, na tarde desta quarta-feira (29/7). A mala estava perto do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) e do Conselho Regional de Engenharia (Crea), na quadra 902 do Setor de Grandes Áreas Sul.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por populares que encontraram a bagagem. Com a denúncia, a polícia isolou o local como medida de segurança. Para melhor manejo da situação, o Esquadrão de Bombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado para realizar a inspeção na mala.

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Com o risco da presença de uma bomba, o Bope realizou a detonação controlada para abrir o objeto. Apesar do susto, foi constatado que não havia nenhum material explosivo, apenas algumas roupas e equipamentos eletrônicos.



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Após a inspeção e o descarte da possibilidade de uma explosão, a área foi liberada, e a ocorrência encerrada. Não há informações sobre quem teria abandonado a mala no local.