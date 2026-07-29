Arruda e Caiado anunciam Paulo Octávio ao Senado, mas empresário nega

Em junho, o empresário participou de uma reunião com Arruda e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para tratar das articulações eleitorais no Distrito Federal - (crédito: Raphaela Peixoto/CB/D.A Press)

O pré-candidato ao Governo do Distrito Federal pelo PSD, José Roberto Arruda, e o pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado, anunciaram nesta quarta-feira (297), durante almoço com prefeitos do Entorno, o empresário Paulo Octávio como candidato ao Senado na chapa do partido. Contudo, o empresário negou que tenha confirmado a pré-candidatura.

Ao Correio, Paulo Octávio afirmou que o anúncio foi uma forma de pressioná-lo a disputar uma das vagas ao Senado pelo Distrito Federal. Segundo ele, a definição ainda não ocorreu e as negociações para a composição da chapa seguem em andamento, inclusive com conversas entre o PSD e outras legendas para a escolha dos candidatos ao Senado.

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A possibilidade de Paulo Octávio integrar a chapa de Arruda vem sendo discutida há meses. Em junho, o empresário participou de uma reunião com Arruda e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para tratar das articulações eleitorais no Distrito Federal.

A pressão para que o empresário aceite a candidatura também ocorreu durante a convenção nacional do PSD, que oficializou Ronaldo Caiado como candidato ao Planalto e Gilberto Kassab como vice. Segundo a coluna Eixo Capital, dirigentes do partido defenderam o nome de Paulo Octávio para o Senado. A coluna informa ainda que a prioridade do empresário continua sendo a eleição do filho caçula, André Kubitschek (PL), para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A expectativa é que a composição da chapa avance na convenção regional do PSD, marcada para o próximo sábado (1º/8).

Nome para vice permanece em aberto

Durante o encontro com prefeitos, Arruda foi questionado sobre quem ocupará a vaga de vice em sua chapa. O ex-governador evitou antecipar uma definição e afirmou que a surpresa também faz parte da política.

Nos bastidores, a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB), pré-candidata ao GDF, é apontada como uma das possibilidades para compor a chapa de Arruda. Conforme antecipado pelo blog Em alta na política, aliados do ex-governador articulam uma possível aliança entre PSD e PSDB, em um momento em que os tucanos ainda não definiram a chapa majoritária. Procurada, Paula Belmonte rejeitou a possibilidade de abrir mão da candidatura ao Palácio do Buriti para disputar o cargo de vice-governadora.