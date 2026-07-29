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Obituário: 51 funerais nesta quarta-feira (29/7); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 29 de julho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (29/7):

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Campo da Esperança

  • Abel Fernando da Silva Santos, 46 anos
  • Altair Francisco de Miranda, 81 anos
  • Antônia Pereira de Sousa, 100 anos
  • Aristides Stradiotto Junior, 68 anos
  • Carlos Magno Lopes da Silva, 54 anos
  • Cláudia da Silva Lima, 76 anos
  • Francisco de Assis de Sousa, 64 anos
  • Georgina Mariana Nunes Brandão, 87 anos
  • Ivar Camillo de Oliveira, 89 anos
  • James Christian dos Reis Queiroz, menos de 1 ano
  • José Cosme de Lima, 70 anos
  • Juscelina Trindade da Silva, 85 anos
  • Lívia Fernandes Lima, menos de 1 ano
  • Luiz Fogaça Lage de Cerqueira, 87 anos
  • Manuel Pires Rodrigues, 88 anos
  • Maria Celeste Carvalho Freitas, 90 anos
  • Maria de Fátima Brasil de Miranda, 72 anos
  • Maria de Jesus Queiroz, 92 anos
  • Maria Luci Fernandes Lima, menos de 1 ano
  • Rina Rovatti Levoni, 98 anos
  • Robélia dos Santos, 53 anos

Taguatinga

  • Alexandre de Moura Filho, 73 anos
  • Antônio Alves da Costa, 77 anos
  • Benedita Maria dos Santos, 92 anos
  • Diego Pereira de Sousa, 38 anos
  • Domingas Rodrigues Pereira, 83 anos
  • Erinaldo Pereira Mendes, 44 anos
  • João Clemente Ferreira, 89 anos
  • João Silva Athayde, 99 anos
  • José Braz de Macedo, 86 anos
  • Maria Faustino de Souza, 77 anos
  • Maria José da Silva, 71 anos
  • Maria Veras de Aguiar, 98 anos
  • Maurício Araújo Lima, 56 anos
  • Miriam de Souza Cardoso, 76 anos
  • Ronaldo Santos dos Passos, 57 anos
  • Rui Pedro Schabarum, 65 anos
  • Terezinha Maria de Araújo Macedo, 70 anos
  • Vitória Pereira da Silva, 76 anos

Gama

  • Ieda dos Anjos Dias, idade não informada
  • Maria Gesse Olinda, 91 anos

Planaltina

  • Alda Alves de Oliveira, 82 anos
  • Antônio Cândido da Silva, 72 anos
  • Dimas Tenório de Maria, 79 anos
  • Dolores Rodrigues Medeiros, 80 anos

Sobradinho

  • Anderson Mykael Camilo da Silva, 31 anos
  • Nelson Maranhão Neto, 80 anos

Jardim Metropolitano

  • Abdon Vitorio de Carvalho, 94 anos
  • Aderson Carlos Zorzi, 68 anos (cremação)
  • Darcy Neves Pereira, 75 anos
  • Ernandes Gomes da Silva, 70 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 29/07/2026 17:28
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