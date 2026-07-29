Obituário: 51 funerais nesta quarta-feira (29/7); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (29/7):
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Campo da Esperança
- Abel Fernando da Silva Santos, 46 anos
- Altair Francisco de Miranda, 81 anos
- Antônia Pereira de Sousa, 100 anos
- Aristides Stradiotto Junior, 68 anos
- Carlos Magno Lopes da Silva, 54 anos
- Cláudia da Silva Lima, 76 anos
- Francisco de Assis de Sousa, 64 anos
- Georgina Mariana Nunes Brandão, 87 anos
- Ivar Camillo de Oliveira, 89 anos
- James Christian dos Reis Queiroz, menos de 1 ano
- José Cosme de Lima, 70 anos
- Juscelina Trindade da Silva, 85 anos
- Lívia Fernandes Lima, menos de 1 ano
- Luiz Fogaça Lage de Cerqueira, 87 anos
- Manuel Pires Rodrigues, 88 anos
- Maria Celeste Carvalho Freitas, 90 anos
- Maria de Fátima Brasil de Miranda, 72 anos
- Maria de Jesus Queiroz, 92 anos
- Maria Luci Fernandes Lima, menos de 1 ano
- Rina Rovatti Levoni, 98 anos
- Robélia dos Santos, 53 anos
Taguatinga
- Alexandre de Moura Filho, 73 anos
- Antônio Alves da Costa, 77 anos
- Benedita Maria dos Santos, 92 anos
- Diego Pereira de Sousa, 38 anos
- Domingas Rodrigues Pereira, 83 anos
- Erinaldo Pereira Mendes, 44 anos
- João Clemente Ferreira, 89 anos
- João Silva Athayde, 99 anos
- José Braz de Macedo, 86 anos
- Maria Faustino de Souza, 77 anos
- Maria José da Silva, 71 anos
- Maria Veras de Aguiar, 98 anos
- Maurício Araújo Lima, 56 anos
- Miriam de Souza Cardoso, 76 anos
- Ronaldo Santos dos Passos, 57 anos
- Rui Pedro Schabarum, 65 anos
- Terezinha Maria de Araújo Macedo, 70 anos
- Vitória Pereira da Silva, 76 anos
Gama
- Ieda dos Anjos Dias, idade não informada
- Maria Gesse Olinda, 91 anos
Planaltina
- Alda Alves de Oliveira, 82 anos
- Antônio Cândido da Silva, 72 anos
- Dimas Tenório de Maria, 79 anos
- Dolores Rodrigues Medeiros, 80 anos
Sobradinho
- Anderson Mykael Camilo da Silva, 31 anos
- Nelson Maranhão Neto, 80 anos
Jardim Metropolitano
- Abdon Vitorio de Carvalho, 94 anos
- Aderson Carlos Zorzi, 68 anos (cremação)
- Darcy Neves Pereira, 75 anos
- Ernandes Gomes da Silva, 70 anos
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postado em 29/07/2026 17:28