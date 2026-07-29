Obituário: 51 funerais nesta quarta-feira (29/7); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (29/7):

Campo da Esperança

Abel Fernando da Silva Santos, 46 anos

Altair Francisco de Miranda, 81 anos

Antônia Pereira de Sousa, 100 anos

Aristides Stradiotto Junior, 68 anos

Carlos Magno Lopes da Silva, 54 anos

Cláudia da Silva Lima, 76 anos

Francisco de Assis de Sousa, 64 anos

Georgina Mariana Nunes Brandão, 87 anos

Ivar Camillo de Oliveira, 89 anos

James Christian dos Reis Queiroz, menos de 1 ano

José Cosme de Lima, 70 anos

Juscelina Trindade da Silva, 85 anos

Lívia Fernandes Lima, menos de 1 ano

Luiz Fogaça Lage de Cerqueira, 87 anos

Manuel Pires Rodrigues, 88 anos

Maria Celeste Carvalho Freitas, 90 anos

Maria de Fátima Brasil de Miranda, 72 anos

Maria de Jesus Queiroz, 92 anos

Maria Luci Fernandes Lima, menos de 1 ano

Rina Rovatti Levoni, 98 anos

Robélia dos Santos, 53 anos

Taguatinga

Alexandre de Moura Filho, 73 anos

Antônio Alves da Costa, 77 anos

Benedita Maria dos Santos, 92 anos

Diego Pereira de Sousa, 38 anos

Domingas Rodrigues Pereira, 83 anos

Erinaldo Pereira Mendes, 44 anos

João Clemente Ferreira, 89 anos

João Silva Athayde, 99 anos

José Braz de Macedo, 86 anos

Maria Faustino de Souza, 77 anos

Maria José da Silva, 71 anos

Maria Veras de Aguiar, 98 anos

Maurício Araújo Lima, 56 anos

Miriam de Souza Cardoso, 76 anos

Ronaldo Santos dos Passos, 57 anos

Rui Pedro Schabarum, 65 anos

Terezinha Maria de Araújo Macedo, 70 anos

Vitória Pereira da Silva, 76 anos

Gama

Ieda dos Anjos Dias, idade não informada

Maria Gesse Olinda, 91 anos

Planaltina

Alda Alves de Oliveira, 82 anos

Antônio Cândido da Silva, 72 anos

Dimas Tenório de Maria, 79 anos

Dolores Rodrigues Medeiros, 80 anos

Sobradinho

Anderson Mykael Camilo da Silva, 31 anos

Nelson Maranhão Neto, 80 anos

Jardim Metropolitano

Abdon Vitorio de Carvalho, 94 anos

Aderson Carlos Zorzi, 68 anos (cremação)

Darcy Neves Pereira, 75 anos

Ernandes Gomes da Silva, 70 anos

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